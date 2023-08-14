"Ливерпуль" заинтересован в Тчуамени

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Орельену Тчуамени.

Задача по укреплению центра поля остается актуальной для "Ливерпуля", потому что Мойсес Кайседо предпочел "Челси", а Ромео Лавиа, судя по всему, поступит так же.



"Ливерпулю" по-прежнему нужно восполнить потерю уехавших в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо, и The Athletic утверждает, что "красные" находятся среди клубов, заинтересованных в Тчуамени.



Однако "Реал" рассматривает Тчуамени в качестве своего ключевого игрока, а сам Орельен не хочет покидать Мадрид, куда он прибыл только год назад из "Монако" за сумму свыше 100 миллионов евро.



Добавим, в стартовом для "Реала" матче нового сезона против "Атлетика" 23-летний француз сыграл все 90 минут.