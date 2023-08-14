"Ливерпуль" заинтересован в Тчуамени

Орельен Тчуамени "Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Орельену Тчуамени.

Задача по укреплению центра поля остается актуальной для "Ливерпуля", потому что Мойсес Кайседо предпочел "Челси", а Ромео Лавиа, судя по всему, поступит так же.

"Ливерпулю" по-прежнему нужно восполнить потерю уехавших в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо, и The Athletic утверждает, что "красные" находятся среди клубов, заинтересованных в Тчуамени.

Однако "Реал" рассматривает Тчуамени в качестве своего ключевого игрока, а сам Орельен не хочет покидать Мадрид, куда он прибыл только год назад из "Монако" за сумму свыше 100 миллионов евро.

Добавим, в стартовом для "Реала" матче нового сезона против "Атлетика" 23-летний француз сыграл все 90 минут.


Метки Ливерпуль, Реал, Тчуамени

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. farot 14.08.2023 23:44 # farot
    Реалу, конечно нужны бабки на Мбаппе, но они лучше позволят ему быть год без клубного футбола и наймут армию персональных тренеров. Дешевле выйдет.

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  2. gerrard08 14.08.2023 23:41 # gerrard08
    ололо а заинтересованы ли Тчумени и рм в трансфере?)

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  3. ccchelsea 14.08.2023 23:10 # ccchelsea
    Есть только одна проблема - он хочет в Челси, хахаха.

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  4. liverpo0ol 14.08.2023 23:07 # liverpo0ol
    Да ща продадут вам тчуамени за сто. Если нонейм Кайседо 115 то Тчуамени все 200

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  5. prideoflondon 14.08.2023 23:02 # prideoflondon
    Очередной нигрила за 100 млн, этот мир сошел с ума, точно

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  6. prideoflondon 14.08.2023 23:00 # prideoflondon
    В Челси?))

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