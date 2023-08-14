"Ливерпуль" заинтересован в Тчуамени
"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Орельену Тчуамени.
Задача по укреплению центра поля остается актуальной для "Ливерпуля", потому что Мойсес Кайседо предпочел "Челси", а Ромео Лавиа, судя по всему, поступит так же.
"Ливерпулю" по-прежнему нужно восполнить потерю уехавших в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо, и The Athletic утверждает, что "красные" находятся среди клубов, заинтересованных в Тчуамени.
Однако "Реал" рассматривает Тчуамени в качестве своего ключевого игрока, а сам Орельен не хочет покидать Мадрид, куда он прибыл только год назад из "Монако" за сумму свыше 100 миллионов евро.
Добавим, в стартовом для "Реала" матче нового сезона против "Атлетика" 23-летний француз сыграл все 90 минут.
14.08.2023 23:00
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Последние комментарии:
Реалу, конечно нужны бабки на Мбаппе, но они лучше позволят ему быть год без клубного футбола и наймут армию персональных тренеров. Дешевле выйдет.
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ололо а заинтересованы ли Тчумени и рм в трансфере?)
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Есть только одна проблема - он хочет в Челси, хахаха.
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Да ща продадут вам тчуамени за сто. Если нонейм Кайседо 115 то Тчуамени все 200
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Очередной нигрила за 100 млн, этот мир сошел с ума, точно
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В Челси?))
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