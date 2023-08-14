Болельщики: "Глэйзеры держат МЮ и фанатов в заложниках"

Объединение болельщиков "Манчестер Юнайтед" под названием The 1958 Group раскритиковало семейство Глэйзеров за затягивание процесса продажи клуба.

266 дней назад Глэйзеры объявили, что рассматривают возможность продажи "Юнайтед". С тех пор американское предложение получило ряд предложений насчет своего клуба, в том числе от шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа.



Однако решение о продаже "Юнайтед" до сих пор не принято, и планирующим новые акции протеста фанатам кажется, что Глэйзеры держат их и клуб "в заложниках".



"С течением времени это все меньше ощущается как процесс продажи и все больше ощущается, словно семейство Глэйзеров держит "Манчестер Юнайтед" и его фанатов в заложниках".



"Общий посыл фанатов ясен: продайте клуб. А если они не намереваются делать это, то, по крайней мере, наберитесь смелости сказать это и объяснить, ради чего была эта шарада в последние девять месяцев".



"На поле наблюдается явный прогресс "Юнайтед", и вся фанатская база поддерживает Эрика Тен Хага и команду".



"Но за пределами поля недовольство в отношении владельцев и процесса продажи никуда не делось и будет лишь нарастать сейчас с началом нового сезона", — говорится в заявлении фанатов.