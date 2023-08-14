"Арсенал" надолго потерял Тимбера

Юрриен Тимбер Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер выбыл на продолжительный период времени с серьезной травмой колена.

Эту травму Тимбер получил в своем дебютном матче Премьер-Лиги, в котором "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.

Изначально проблема возникла у 22-летнего голландца еще до перерыва, однако он смог вернуться в игру и затем вышел на второй тайм.

В самом начале второго тайма Тимбер усугубил состояние своего колена, причем это случилось на ровном месте и без контакта с кем-либо из соперников. Юрриен покидал поле "Эмирейтс" при помощи клубных медиков.

Как сообщает The Atheltic, окончательный диагноз еще не поставлен Тимберу, однако совершенно точно, что повреждение серьезно, и Юрриен надолго пропишется в лазарете.


Метки Арсенал, Тимбер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 21:05

Количество просмотров Просмотров: 1512

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  1. hotride 14.08.2023 21:45 # hotride
    ОРСИНАЛЬ! БАЛЕЕМ ЗАНИХ!

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  2. hotride 14.08.2023 21:44 # hotride
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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  3. chelsea88 14.08.2023 21:37 # chelsea88
    Здоровья.

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  4. raven4uk 14.08.2023 21:20 # raven4uk
    Мда, пишут минимум 6 месяцев после операции. Придется выходить на рынок, без вариантов.

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  5. aliluya-nn 14.08.2023 21:18 # aliluya-nn
    Есть 3 левых защитника и все травматы( ..новый шанс для Тирни

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  6. gameboy 14.08.2023 21:14 # gameboy
    Ебучий случай

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  7. largo-winch 14.08.2023 21:10 # largo-winch
    Ахует блет
    Кого теперь на ыы покупать???

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  8. takernotagiver 14.08.2023 21:06 # takernotagiver
    Ну просто охуенно

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