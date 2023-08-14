"Арсенал" надолго потерял Тимбера
Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер выбыл на продолжительный период времени с серьезной травмой колена.
Эту травму Тимбер получил в своем дебютном матче Премьер-Лиги, в котором "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.
Изначально проблема возникла у 22-летнего голландца еще до перерыва, однако он смог вернуться в игру и затем вышел на второй тайм.
В самом начале второго тайма Тимбер усугубил состояние своего колена, причем это случилось на ровном месте и без контакта с кем-либо из соперников. Юрриен покидал поле "Эмирейтс" при помощи клубных медиков.
Как сообщает The Atheltic, окончательный диагноз еще не поставлен Тимберу, однако совершенно точно, что повреждение серьезно, и Юрриен надолго пропишется в лазарете.
14.08.2023 21:05
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Последние комментарии:
ОРСИНАЛЬ! БАЛЕЕМ ЗАНИХ!
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АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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Здоровья.
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Мда, пишут минимум 6 месяцев после операции. Придется выходить на рынок, без вариантов.
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Есть 3 левых защитника и все травматы( ..новый шанс для Тирни
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Ебучий случай
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Ахует блет
Кого теперь на ыы покупать???
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Ну просто охуенно
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