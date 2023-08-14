"Арсенал" надолго потерял Тимбера

Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер выбыл на продолжительный период времени с серьезной травмой колена.

Эту травму Тимбер получил в своем дебютном матче Премьер-Лиги, в котором "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.



Изначально проблема возникла у 22-летнего голландца еще до перерыва, однако он смог вернуться в игру и затем вышел на второй тайм.



В самом начале второго тайма Тимбер усугубил состояние своего колена, причем это случилось на ровном месте и без контакта с кем-либо из соперников. Юрриен покидал поле "Эмирейтс" при помощи клубных медиков.



Как сообщает The Atheltic, окончательный диагноз еще не поставлен Тимберу, однако совершенно точно, что повреждение серьезно, и Юрриен надолго пропишется в лазарете.