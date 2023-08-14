"Челси" сделал Кайседо самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен

Мойсес Кайседо "Челси" подтвердил приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

Пройдя ранее днем медобследование, Кайседо заключил с "Челси" восьмилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев по желанию клуба.

Кайседо выступал за "Брайтон" после своего перехода из "Индепендьенте дель Валье" за 4.5 млн. фунтов в феврале 2021. Мойсес утвердился ключевым игроком "чаек", пропустив лишь один матч в прошлом сезоне Премьер-Лиги.

По информации The Athletic, 100 из 115 млн. фунтов — это гарантированная сумма. А 15 млн. фунтов — это бонусы, половина из которых являются легкодостижимыми. Также "Брайтону" обещана доля от последующей перепродажи игрока "Челси".

Покупкой 21-летнего эквадорца "Челси" побил предыдущий трансферный рекорд — и свой, и всей Премьер-Лиги. Речь о полузащитнике Энцо Фернандесе, купленном у "Бенфики" в январе за 106.8 млн. фунтов.

Только на прошлой неделе компенсацию за Кайседо согласовал "Ливерпуль", однако Мойсес отверг эту возможность и настоял на трансфере в "Челси".

"Я так рад присоединиться к "Челси"! Я так взволнован оказаться здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда мне позвонили
из "Челси". Я просто знал, что хочу перейти в этот клуб. Оказаться здесь — это исполнение мечты, и мне не терпится приступить к работе с командой", — сообщил Кайседо.

Мойсес Кайседо


Метки Брайтон, Кайседо, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2469

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Последние комментарии:




  1. memfis63 14.08.2023 22:20 # memfis63
    1 сезон в АПЛ и стоимость более сотки ....


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    https://www.youtube.com/watch?v=JEaiFWO8KBc

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  2. chelsiukpro 14.08.2023 22:05 # chelsiukpro
    Самое плохое это что Брайтон наварился некуева... а Менеджеры лохи в Челси! Зная ситуацию надо было просто сразу заплатить 100 и всё! Сука развели на 15млн клопяра и Брайтон.

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  3. hammersmith 14.08.2023 22:03 # hammersmith
    ПОДЗАЛУПАЛЬСИ ЛОНДОН САСЕТ. ОФИЦИАЛЬНО.

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  4. hammersmith 14.08.2023 22:01 # hammersmith
    Кайседо

    Источник: http://fapl.ru/posts/102161/

    кто??

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  5. kukuruzko 14.08.2023 21:59 # kukuruzko
    Маунтёнок ща ебашить в кашу будет

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  6. memfis63 14.08.2023 21:58 # memfis63
    ну чо рассказываете чо за ноунейм за сотку млн опять купил Чулсей?

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  7. sellman 14.08.2023 21:56 # sellman
    Если Почетино продолжит катать 3-4-3, то зацените среднюю линию:

    Чилуэл — Енцо — Кайседо — Джеймс

    А если по заветам Канте:

    Джеймс — Силва — Колвил — Чилуэл
    Енцо — — Кайседа

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  8. kukuruzko 14.08.2023 21:55 # kukuruzko
    Лемасики стартуют

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  9. takernotagiver 14.08.2023 21:53 # takernotagiver
    Ну что, теперь абсолютно новый МЮ лицезреем)

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  10. skydreams 14.08.2023 21:49 # skydreams
    Мойзес Кайседо:

    "Я не надеюсь, я уверен, что мы выиграем много титулов в этом невероятном клубе, чтобы "Челси" оказался там, где он этого заслуживает".


    Соперники по ЛЧ уже обосрались. Вперёд Кайседо! Вперёд Челси!!!

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  11. iskander8sg 14.08.2023 21:48 # iskander8sg
    Че там 30 раза убили, а тепер еще и "АУТ Залужный"?)
    Москали там опять стб крутят и мистическую Украину?

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  12. skydreams 14.08.2023 21:46 # skydreams
    Мойзес Кайседо:

    "Я смотрел матч с "Ливерпулем" из гостиницы и болел за парней. Команда хорошо себя проявила, мне понравилось. Новички отлично справились, я хотел находиться на поле рядом с ними!


    ))

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  13. skydreams 14.08.2023 21:44 # skydreams
    Мойзес Кайседо:

    "Я вдохновлялся игрой Клода Макелеле и Н'Голо Канте. Они были такими скромными на поле. Я могу сказать, что мы обладаем похожими качествами, но они были лучше. Теперь я собираюсь отдавать все силы ради этого клуба, потому что он сделал для меня так много".

    "Будучи ребенком, я болел за "Челси" и смотрел их матчи. Невероятно оказаться тут теперь, это один из лучших клубов в мире. Не могу дождаться, когда начну работу с парнями, чтобы выкладываться полностью и написать свою собственную историю".


    нет, я не плачу(((

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  14. kukuruzko 14.08.2023 21:43 # kukuruzko
    Ну это проверенный игрок. Другой вопрос, что лямов на 30 "подешевше бы"

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  15. hotride 14.08.2023 21:42 # hotride
    здарова хуесочы? как ваши йобла?

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  16. mitrich 14.08.2023 21:41 # mitrich
    Походу, скоро пожизненные контракты в моду войдут, чего там 8 лет + 12 месяцев

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  17. takernotagiver 14.08.2023 21:38 # takernotagiver
    Вот будет прикол, когда узнаем что Кайседо вместо Энцо купили, а Энцо хотят продать, потому что недостаточно черный)

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  18. takernotagiver 14.08.2023 21:30 # takernotagiver
    Мудрик ехал в Лондон, а в итоге оказался в Южном Централе)

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  19. jirrort 14.08.2023 21:30 # jirrort
    Костяк на долгие годы практически укомплектован, ещё парочка точечных усилений и можно начинать строить новый Императорсий стадион. Боэлян,газуй.

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  20. farot 14.08.2023 21:28 # farot
    как же русские горят на негров.
    Воистину нация денацификаторов

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