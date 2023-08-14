"Челси" сделал Кайседо самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен
"Челси" подтвердил приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.
Пройдя ранее днем медобследование, Кайседо заключил с "Челси" восьмилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев по желанию клуба.
Кайседо выступал за "Брайтон" после своего перехода из "Индепендьенте дель Валье" за 4.5 млн. фунтов в феврале 2021. Мойсес утвердился ключевым игроком "чаек", пропустив лишь один матч в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
По информации The Athletic, 100 из 115 млн. фунтов — это гарантированная сумма. А 15 млн. фунтов — это бонусы, половина из которых являются легкодостижимыми. Также "Брайтону" обещана доля от последующей перепродажи игрока "Челси".
Покупкой 21-летнего эквадорца "Челси" побил предыдущий трансферный рекорд — и свой, и всей Премьер-Лиги. Речь о полузащитнике Энцо Фернандесе, купленном у "Бенфики" в январе за 106.8 млн. фунтов.
Только на прошлой неделе компенсацию за Кайседо согласовал "Ливерпуль", однако Мойсес отверг эту возможность и настоял на трансфере в "Челси".
"Я так рад присоединиться к "Челси"! Я так взволнован оказаться здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда мне позвонили
из "Челси". Я просто знал, что хочу перейти в этот клуб. Оказаться здесь — это исполнение мечты, и мне не терпится приступить к работе с командой", — сообщил Кайседо.
14.08.2023 21:00
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1 сезон в АПЛ и стоимость более сотки ....
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(ответить)
Самое плохое это что Брайтон наварился некуева... а Менеджеры лохи в Челси! Зная ситуацию надо было просто сразу заплатить 100 и всё! Сука развели на 15млн клопяра и Брайтон.
(ответить)
ПОДЗАЛУПАЛЬСИ ЛОНДОН САСЕТ. ОФИЦИАЛЬНО.
(ответить)
Кайседо
Источник: http://fapl.ru/posts/102161/
кто??
(ответить)
Маунтёнок ща ебашить в кашу будет
(ответить)
ну чо рассказываете чо за ноунейм за сотку млн опять купил Чулсей?
(ответить)
Если Почетино продолжит катать 3-4-3, то зацените среднюю линию:
Чилуэл — Енцо — Кайседо — Джеймс
А если по заветам Канте:
Джеймс — Силва — Колвил — Чилуэл
Енцо — — Кайседа
(ответить)
Лемасики стартуют
(ответить)
Ну что, теперь абсолютно новый МЮ лицезреем)
(ответить)
Мойзес Кайседо:
"Я не надеюсь, я уверен, что мы выиграем много титулов в этом невероятном клубе, чтобы "Челси" оказался там, где он этого заслуживает".
Соперники по ЛЧ уже обосрались. Вперёд Кайседо! Вперёд Челси!!!
(ответить)
Че там 30 раза убили, а тепер еще и "АУТ Залужный"?)
Москали там опять стб крутят и мистическую Украину?
(ответить)
Мойзес Кайседо:
"Я смотрел матч с "Ливерпулем" из гостиницы и болел за парней. Команда хорошо себя проявила, мне понравилось. Новички отлично справились, я хотел находиться на поле рядом с ними!
))
(ответить)
Мойзес Кайседо:
"Я вдохновлялся игрой Клода Макелеле и Н'Голо Канте. Они были такими скромными на поле. Я могу сказать, что мы обладаем похожими качествами, но они были лучше. Теперь я собираюсь отдавать все силы ради этого клуба, потому что он сделал для меня так много".
"Будучи ребенком, я болел за "Челси" и смотрел их матчи. Невероятно оказаться тут теперь, это один из лучших клубов в мире. Не могу дождаться, когда начну работу с парнями, чтобы выкладываться полностью и написать свою собственную историю".
нет, я не плачу(((
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Ну это проверенный игрок. Другой вопрос, что лямов на 30 "подешевше бы"
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здарова хуесочы? как ваши йобла?
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Походу, скоро пожизненные контракты в моду войдут, чего там 8 лет + 12 месяцев
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Вот будет прикол, когда узнаем что Кайседо вместо Энцо купили, а Энцо хотят продать, потому что недостаточно черный)
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Мудрик ехал в Лондон, а в итоге оказался в Южном Централе)
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Костяк на долгие годы практически укомплектован, ещё парочка точечных усилений и можно начинать строить новый Императорсий стадион. Боэлян,газуй.
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как же русские горят на негров.
Воистину нация денацификаторов
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