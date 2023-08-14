"Челси" сделал Кайседо самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен

"Челси" подтвердил приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

Пройдя ранее днем медобследование, Кайседо заключил с "Челси" восьмилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев по желанию клуба.



Кайседо выступал за "Брайтон" после своего перехода из "Индепендьенте дель Валье" за 4.5 млн. фунтов в феврале 2021. Мойсес утвердился ключевым игроком "чаек", пропустив лишь один матч в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



По информации The Athletic, 100 из 115 млн. фунтов — это гарантированная сумма. А 15 млн. фунтов — это бонусы, половина из которых являются легкодостижимыми. Также "Брайтону" обещана доля от последующей перепродажи игрока "Челси".



Покупкой 21-летнего эквадорца "Челси" побил предыдущий трансферный рекорд — и свой, и всей Премьер-Лиги. Речь о полузащитнике Энцо Фернандесе, купленном у "Бенфики" в январе за 106.8 млн. фунтов.



Только на прошлой неделе компенсацию за Кайседо согласовал "Ливерпуль", однако Мойсес отверг эту возможность и настоял на трансфере в "Челси".



"Я так рад присоединиться к "Челси"! Я так взволнован оказаться здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда мне позвонили

из "Челси". Я просто знал, что хочу перейти в этот клуб. Оказаться здесь — это исполнение мечты, и мне не терпится приступить к работе с командой", — сообщил Кайседо.



