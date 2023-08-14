"Брайтон" видит в Балеба замену для Кайседо

"Брайтон" собирается приобрести полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба на место покидающего клуб Мойсеса Кайседо.

В понедельник Кайседо прошел медобследование на базе "Челси" в Кобхэме, и теперь трансфер Мойсеса рекордной для всей Премьер-Лиги стоимостью 115 миллионов фунтов лишь нуждается в официальном подтверждении.



Это будет ощутимая потеря для "Брайтона", потому что Кайседо сыграл все за исключением одного матчи команды Роберто Де Дзерби в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Однако в "Брайтоне" уже знают, кто заменит 21-летнего эквадорца. Как сообщает talkSPORT, "чайки" собираются приобрести Балеба, который провел 22 матча за "Лилль" после своего дебюта год назад.



19-летний камерунец, оцениваемый в 20 млн. фунтов, также сыграл 61 минуту против "Ниццы" в стартовом матче нового сезона (1:1).