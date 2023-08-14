"Брайтон" видит в Балеба замену для Кайседо

Карлос Балеба "Брайтон" собирается приобрести полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба на место покидающего клуб Мойсеса Кайседо.

В понедельник Кайседо прошел медобследование на базе "Челси" в Кобхэме, и теперь трансфер Мойсеса рекордной для всей Премьер-Лиги стоимостью 115 миллионов фунтов лишь нуждается в официальном подтверждении.

Это будет ощутимая потеря для "Брайтона", потому что Кайседо сыграл все за исключением одного матчи команды Роберто Де Дзерби в прошлом сезоне Премьер-Лиги.

Однако в "Брайтоне" уже знают, кто заменит 21-летнего эквадорца. Как сообщает talkSPORT, "чайки" собираются приобрести Балеба, который провел 22 матча за "Лилль" после своего дебюта год назад.

19-летний камерунец, оцениваемый в 20 млн. фунтов, также сыграл 61 минуту против "Ниццы" в стартовом матче нового сезона (1:1).


Метки Балеба, Брайтон, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 19:00

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  1. gjchancel 14.08.2023 19:20 # gjchancel
    Прописать отступные :)))

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  2. gerrard08 14.08.2023 19:05 # gerrard08
    мля срочно надо перехватывать типа!

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