"Брайтон" видит в Балеба замену для Кайседо
"Брайтон" собирается приобрести полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба на место покидающего клуб Мойсеса Кайседо.
В понедельник Кайседо прошел медобследование на базе "Челси" в Кобхэме, и теперь трансфер Мойсеса рекордной для всей Премьер-Лиги стоимостью 115 миллионов фунтов лишь нуждается в официальном подтверждении.
Это будет ощутимая потеря для "Брайтона", потому что Кайседо сыграл все за исключением одного матчи команды Роберто Де Дзерби в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
Однако в "Брайтоне" уже знают, кто заменит 21-летнего эквадорца. Как сообщает talkSPORT, "чайки" собираются приобрести Балеба, который провел 22 матча за "Лилль" после своего дебюта год назад.
19-летний камерунец, оцениваемый в 20 млн. фунтов, также сыграл 61 минуту против "Ниццы" в стартовом матче нового сезона (1:1).
14.08.2023 19:00
Просмотров: 214
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Прописать отступные :)))
(ответить)
мля срочно надо перехватывать типа!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий