Окслейд-Чемберлен перешел в "Бешикташ"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен перебрался в "Бешикташ", заключив с турецким клубом контракт до 2026 года.
Напомним, Окслейд-Чемберлен стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Ливерпулем".
Решение "Ливерпуля" не продлевать контракт с Окслейд-Чемберленом не стало сюрпризом — за свои шесть лет в клубе после перехода из "Арсенал" за 35 миллионов фунтов Алекс так и не смог стать основным игроком, в чем прежде всего виноваты травмы.
У Окслейд-Чемберлена было несколько вариантов продолжения карьеры этим летом. Например, Алекса очень хотели видеть в Саудовской Аравии, однако 29-летний англичанин выбрал "Бешикташ".
Как отмечает Daily Mail, Окслейд-Чемберлен пошел по стопам своих соотечественников Деле Алли и Натана Редмонда, которые выступали за клуб из Стамбула в прошлом сезоне.
14.08.2023 18:00
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я вообще забыл, что такой игрок есть. последнее что помню, это его странную причу и ускорения по флангу у канониров. чем он в ливере запомнился, кроме лавки, я хз. как будто и не было этих 6 лет в ливере
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Что он, что его батя - два еблана
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29 лет, уходит в бешикташ. не выдержал бей-беги клопповский((
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