Окслейд-Чемберлен перешел в "Бешикташ"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен перебрался в "Бешикташ", заключив с турецким клубом контракт до 2026 года.

Напомним, Окслейд-Чемберлен стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Ливерпулем".



Решение "Ливерпуля" не продлевать контракт с Окслейд-Чемберленом не стало сюрпризом — за свои шесть лет в клубе после перехода из "Арсенал" за 35 миллионов фунтов Алекс так и не смог стать основным игроком, в чем прежде всего виноваты травмы.



У Окслейд-Чемберлена было несколько вариантов продолжения карьеры этим летом. Например, Алекса очень хотели видеть в Саудовской Аравии, однако 29-летний англичанин выбрал "Бешикташ".



Как отмечает Daily Mail, Окслейд-Чемберлен пошел по стопам своих соотечественников Деле Алли и Натана Редмонда, которые выступали за клуб из Стамбула в прошлом сезоне.