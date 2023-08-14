Окслейд-Чемберлен перешел в "Бешикташ"

Алекс Окслейд-Чемберлен Бывший полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен перебрался в "Бешикташ", заключив с турецким клубом контракт до 2026 года.

Напомним, Окслейд-Чемберлен стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Ливерпулем".

Решение "Ливерпуля" не продлевать контракт с Окслейд-Чемберленом не стало сюрпризом — за свои шесть лет в клубе после перехода из "Арсенал" за 35 миллионов фунтов Алекс так и не смог стать основным игроком, в чем прежде всего виноваты травмы.

У Окслейд-Чемберлена было несколько вариантов продолжения карьеры этим летом. Например, Алекса очень хотели видеть в Саудовской Аравии, однако 29-летний англичанин выбрал "Бешикташ".

Как отмечает Daily Mail, Окслейд-Чемберлен пошел по стопам своих соотечественников Деле Алли и Натана Редмонда, которые выступали за клуб из Стамбула в прошлом сезоне.


Метки Бешикташ, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 18:00

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  1. skydreams 14.08.2023 18:18 # skydreams
    я вообще забыл, что такой игрок есть. последнее что помню, это его странную причу и ускорения по флангу у канониров. чем он в ливере запомнился, кроме лавки, я хз. как будто и не было этих 6 лет в ливере

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  2. gameboy 14.08.2023 18:17 # gameboy
    Что он, что его батя - два еблана

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  3. narcot 14.08.2023 18:08 # narcot
    29 лет, уходит в бешикташ. не выдержал бей-беги клопповский((

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