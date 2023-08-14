Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена.

Эту травму Мингс получил в первом тайме проигранного "Виллой" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу (5:1), пострадав во внешне безобидном столкновении с Александером Исаком.



По информации The Guardian, 30-летнему англичанину предстоит операция, восстановление после которой займет от семи до девяти месяцев.



Эта травма практически ставит крест на надеждах Мингса не только снова сыграть в сезоне 2023/24, но и принять участие на Евро-2024 со сборной Англии следующим летом.



Мингс был выведен из стартового состава "Виллы" в начале прошлого сезона, но после прихода Унаи Эмери на должность главного тренера вернул свое место в основе и сыграл ключевую роль в преображении бирмингемской команды.



Это уже вторая подобная травма для Мингса. В 2015 году, сыграв только шесть минут в своем дебюте за "Виллу", Тайрон повредил крестообразную и медиальную коллатеральную связки колена, в итоге пропустив 15 месяцев.