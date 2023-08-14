"Ливерпуль" согласовал стоимость Лавиа в размере 60 млн. фунтов

"Ливерпуль" достиг договоренности с "Саутгемптоном" насчет приобретения полузащитника Ромео Лавиа.

По информации Sky Sports, "Саутгемптон" согласился отпустить Лавиа в "Ливерпуль" за 60 миллионов фунтов, однако было бы преждевременно утверждать, что Ромео перейдет к "красным".



Дело в том, что борьбу за Лавиа продолжает "Челси". "Синие" могут повторить предложение "Ливерпуля", и тогда 19-летний бельгиец сам сможет решить, где продолжит карьеру.



При этом "Ливерпуль" уже признал поражение в борьбе за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, который направляется в "Челси" по сделке стоимостью 115 млн. фунтов.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отчаянно нуждается в укреплении центра поля после того, как в Саудовскую Аравию незапланированно уехали Джордан Хендерсон и Фабиньо.