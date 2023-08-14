"Ливерпуль" согласовал стоимость Лавиа в размере 60 млн. фунтов
"Ливерпуль" достиг договоренности с "Саутгемптоном" насчет приобретения полузащитника Ромео Лавиа.
По информации Sky Sports, "Саутгемптон" согласился отпустить Лавиа в "Ливерпуль" за 60 миллионов фунтов, однако было бы преждевременно утверждать, что Ромео перейдет к "красным".
Дело в том, что борьбу за Лавиа продолжает "Челси". "Синие" могут повторить предложение "Ливерпуля", и тогда 19-летний бельгиец сам сможет решить, где продолжит карьеру.
При этом "Ливерпуль" уже признал поражение в борьбе за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, который направляется в "Челси" по сделке стоимостью 115 млн. фунтов.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отчаянно нуждается в укреплении центра поля после того, как в Саудовскую Аравию незапланированно уехали Джордан Хендерсон и Фабиньо.
14.08.2023 16:00
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правильно , у бельгийцев потенциал выше чем у нигера с африки , да и на вид поумнее кайседо
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Господи, да зачем он нужен за такую сумму?
Я бы предпочел остаться без покупок, а нужного игрока присмотреть в течение сезона с возможной покупкой в зимний период. На крайний случай полноценно перевести Трента в полузащиту и купить центрального защитника. Пусть Челси накидывает ещё пять млн и забирает его.
Раз вы сомневались изначально платить за него 50 млн, то зачем теперь в спешке из-за конкуренции со стороны Челси переплачивать за него ещё больше?
Неужели по всей Европе не найдется нужного Клоппу игрока за те же 60 млн?!
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Пенсам по губам получается
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