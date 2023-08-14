1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 14 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона" завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" начал с домашнего поражения от "Брайтона", но не проиграл ни одного из 18 последующих матчей Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (15 побед, 3 ничьи) и пропустил в них только восемь голов. "Красные дьяволы" не знают поражений на своем поле уже 29 поединков во всех соревнованиях кряду (25 побед, 4 ничьи) — с проигрыша 0:1 "Реал Сосьедад" в Лиге Европы 8 сентября 2022.



"Вулверхэмптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 23 последних выездных матчах Премьер-Лиги — 0:0 против "Борнмута" 31 августа 2022. В прошлом сезоне "волки" забили лишь 12 голов на выезде в чемпионате — только "Вест Хэм" меньше (11).



"Юнайтед" потерпел только одно поражение в 12 последних домашних встречах с "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата (8 побед, 3 ничьи). "Волки" проиграли пять из шести последних матчей против "дьяволов" в Премьер-Лиге.



Нападающий Расмус Хейлунд пока не может дебютировать за "Юнайтед" из-за проблем со спиной. Также вне игры Том Хитон, Дин Хендерсон, Тирелл Маласиа, Кобби Майну и Амад Диалло. Андре Онана и Мейсон Маунт готовы впервые сыграть за свой новый клуб.



Новый рулевой "Вулверхэмптона" Гари О'Нил может устроить повторный дебют вернувшемуся в клуб Мэтту Дохерти. Матеус Кунья должен быть в порядке, несмотря на несколько пропущенных тренировок.