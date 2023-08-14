1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 14 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона" завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" начал с домашнего поражения от "Брайтона", но не проиграл ни одного из 18 последующих матчей Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (15 побед, 3 ничьи) и пропустил в них только восемь голов. "Красные дьяволы" не знают поражений на своем поле уже 29 поединков во всех соревнованиях кряду (25 побед, 4 ничьи) — с проигрыша 0:1 "Реал Сосьедад" в Лиге Европы 8 сентября 2022.
"Вулверхэмптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 23 последних выездных матчах Премьер-Лиги — 0:0 против "Борнмута" 31 августа 2022. В прошлом сезоне "волки" забили лишь 12 голов на выезде в чемпионате — только "Вест Хэм" меньше (11).
"Юнайтед" потерпел только одно поражение в 12 последних домашних встречах с "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата (8 побед, 3 ничьи). "Волки" проиграли пять из шести последних матчей против "дьяволов" в Премьер-Лиге.
Нападающий Расмус Хейлунд пока не может дебютировать за "Юнайтед" из-за проблем со спиной. Также вне игры Том Хитон, Дин Хендерсон, Тирелл Маласиа, Кобби Майну и Амад Диалло. Андре Онана и Мейсон Маунт готовы впервые сыграть за свой новый клуб.
Новый рулевой "Вулверхэмптона" Гари О'Нил может устроить повторный дебют вернувшемуся в клуб Мэтту Дохерти. Матеус Кунья должен быть в порядке, несмотря на несколько пропущенных тренировок.
14.08.2023 15:00
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Вот вы только представьте, эти все дуболомы 85 года рождения, которые тут за МЮ болеют, они же реально до сих пор считают что МЮ это сила и топ клуб, а Сити просто шарашка шейховская.
В то время как для всего адекватного мира Сити топ-клуб не то что Англии, а всего мира. А про МЮ они знают только то что это второй клуб из Манчестера (точнее даже из пригорода), когда-то более 10 лет назад выигрывавший какие-то титулы, ну и на этом все.
Ало, проснитесь, чмони, наступила новая эра.
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