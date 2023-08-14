"Эвертон" арендовал Джека Харрисона

"Эвертон" подтвердил переход в клуб вингера "Лидса" Джека Харрисона на правах аренды.

Накануне Харрисон прошел медобследование в "Эвертон", и как раз в этот момент появились слухи, что перехватить Джека может "Астон Виллы".



По слухам, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери лично позвонил Харрисону, однако бирмингемцев смутило то, что в данный момент Джек отсутствует с травмой бедра и не готов сразу начать подменять выбывшего на несколько месяцев Эмилиано Буэндиа.



В итоге 26-летний англичанин все же перешел в "Эвертон", для которого стал четвертым новичком в это трансферное окно после Арно Данжумы, Эшли Янга и Юссефа Шермити.



Sky Sports ожидает, что восстановление Харрисона, выступающего за "Лидс" с 2018 года, продлится еще три-четыре недели.