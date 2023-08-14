Вест Хэм" объявил о покупке Уорд-Проуза

"Вест Хэм" объявил о приобретении капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза за 30 миллионов фунтов.

Уорд-Проуз заключил с "Вест Хэмом" контракт до июня 2027 и будет выступать за команду Дэвида Мойеса под 7-м номером.



28-летний англичанин становится вторым новичком "Вест Хэма" в это трансферное окно после Эдсона Альвареса и поможет "молотобойцам" справиться с потерей Деклана Райса, проданного в "Арсенал".



За плечами у Уорд-Проуза опыт 343 матчей, сыгранных за родной "Саутгемптон" в Премьер-Лиге. Джеймс также сможет предложить "Вест Хэму" мастерство исполнения штрафных и лидерские качества.



Дебют Уорд-Проуза за "Вест Хэм" назначен на дерби против "Челси" в ближайшее воскресенье.



"У меня есть ощущение, что я сразу же вольюсь в команду, и я могу обещать, что буду стараться изо всех сил ради этого футбольного клуба, пока я здесь", — сообщил полузащитник.