"Реал" арендовал Кепу

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага присоединился к "Реалу" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2023/24.

Кепа остается самым дорогим голкипером в мире после того, как в августе 2018 "Челси" заплатил за него "Атлетику" 71.6 млн. фунтов.



Однако зачастую игра Кепы не соответствует его ценнику, и именно это подтолкнуло "Челси" к покупке Роберта Санчеса у "Брайтона" за 25 млн. фунтов ранее в августе.



Именно Санчес защищал ворота "Челси" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля", а Кепа тем временем отправился в Мадрид.



"Реал" предпочел Кепу, несмотря на возможность подписать свободным агентом экс-голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, а Кепа предпочел "Реал", несмотря на интерес "Баварии".



В "Реале" 28-летний испанец заменит Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок колена на тренировке в прошлый четверг и теперь пропустит большую часть нового сезона.



Добавим, аренда Кепы не предполагает опции или обязательства по выкупу.