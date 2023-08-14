"Ньюкасл" хочет Тирни или Кукурелью

"Ньюкасл" хочет подписать левого защитника в остатке летнего трансферного окна, интересуясь Кираном Тирни из "Арсенала" и Марком Кукурельей из "Челси".

После победы 5:1 над "Астон Виллой" в минувшую субботу главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что надеется еще на одно приобретение.



По информации The Telegraph, "сороки" хотят укрепить левый фланг обороны, причем игрока на эту позицию собираются пригласить только в аренду — возможно, с опцией или обязательством по выкупу.



В качестве своих целей "Ньюкасл" рассматривает Тирни и Кукурелью — ни тот, ни другой не сыграл за свой клуб в первом туре Премьер-Лиги.



На "Сент-Джеймс Парк" уверены, что оба игрока заинтересованы в переходе в "Ньюкасл", и вопрос лишь в том, на каких условиях возможна сделка.



"Арсенал" открыт к предложениям по Тирни, как и "Челси" по Кукурелье, однако оба лондонских клуба предпочли бы, чтобы это был постоянный трансфер, нежели аренда.