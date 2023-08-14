Рой Кин раскритиковал Джеймса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал защитника "Челси" Риса Джеймса за пассивность в эпизоде с голом нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (1:1) стал первым официальным для 23-летнего Джеймса в качестве капитана, однако Кину кажется, что Рис не совсем справился с этой ролью.



Кин приводит в пример эпизод с голом Диаса, когда Джеймс не стал возвращаться назад, чтобы накрыть Луиса, спешившего на роскошную передачу Мохамеда Салаха.



"Джеймс просто смотрит, как соперник убегает от него. После он скажет: "О, но я вингбек, и это не моя работа". Он смотрит, в то время как ты должен ускориться назад, словно от этого зависит твоя жизнь".



"Я не понимаю этого. Слушайте, я всецело обожаю Джеймса и считаю его великолепным игроком, особенно при подключениях вперед, но когда ты видишь, как соперник убегает от тебя, ты должен ускориться. Ты ускоряешься. Этому нет оправданий".



"Его соперник мог сделать остановку на чашечку чая! Посмотрите на дистанцию! Джеймс — капитан, ему положено подавать пример. Ты обязан ускориться и вернуться назад, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Возможно, соперник плохо обработает мяч", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.



