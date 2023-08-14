Рэднапп шокирован тем, что Кайседо предпочел "Челси" "Ливерпулю"
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп шокирован тем, что полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо предпочел перейти в "Челси", а не в "Ливерпуль".
В воскресенье вечером стало известно, что "Челси" согласовал приобретение Кайседо за рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.
Несколькими днями ранее с "Брайтоном" договорился и "Ливерпуль", однако Кайседо дал понять своему нынешнему клубу, что его интересует только "Челси". Своим выбором 21-летний эквадорец поразил Рэднаппа.
"Конечно, в данном случае я очень предвзят — но эта новость поражает меня! Обычно "Ливерпуль" всегда выигрывает такую борьбу. Я просто думал, что этот трансфер неминуем".
"Я думал, что он замечательно бы смотрелся в этой красной форме. Я думал, что он стал бы идеальным приобретением для "Ливерпуля".
"Я понимаю привлекательность "Челси". Это огромный клуб. Они выиграли так много в предыдущие годы".
Но если сравнивать историю клубов... Я удивлен, особенно с учетом возможности воссоединиться с Алексисом Макаллистером. Я думал, это был бы идеальный переход для него", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
14.08.2023 09:00
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Последние комментарии:
Может он предпочел жить в Лондоне!?
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Его Мак наверное гонял
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Действительно, очень удивительно что 21 летний миллионер предпочел следующие лет 10 своей жизни провести в Лондоне, а не в портовой попойке. С чего это он? Непонятно, конечно... Но ещё непонятный, почему он в Норильский Никель не перешёл
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