Рэднапп шокирован тем, что Кайседо предпочел "Челси" "Ливерпулю"

Мойсес Кайседо Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп шокирован тем, что полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо предпочел перейти в "Челси", а не в "Ливерпуль".

В воскресенье вечером стало известно, что "Челси" согласовал приобретение Кайседо за рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

Несколькими днями ранее с "Брайтоном" договорился и "Ливерпуль", однако Кайседо дал понять своему нынешнему клубу, что его интересует только "Челси". Своим выбором 21-летний эквадорец поразил Рэднаппа.

"Конечно, в данном случае я очень предвзят — но эта новость поражает меня! Обычно "Ливерпуль" всегда выигрывает такую борьбу. Я просто думал, что этот трансфер неминуем".

"Я думал, что он замечательно бы смотрелся в этой красной форме. Я думал, что он стал бы идеальным приобретением для "Ливерпуля".

"Я понимаю привлекательность "Челси". Это огромный клуб. Они выиграли так много в предыдущие годы".

Но если сравнивать историю клубов... Я удивлен, особенно с учетом возможности воссоединиться с Алексисом Макаллистером. Я думал, это был бы идеальный переход для него", — сообщил Рэднапп Sky Sports.




Метки Брайтон, Кайседо, Ливерпуль, Рэднапп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 09:00

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  1. armaha 14.08.2023 10:07 # armaha
    Может он предпочел жить в Лондоне!?

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  2. vyrentz 14.08.2023 09:41 # vyrentz
    Его Мак наверное гонял

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  3. burnley 14.08.2023 09:24 # burnley
    Действительно, очень удивительно что 21 летний миллионер предпочел следующие лет 10 своей жизни провести в Лондоне, а не в портовой попойке. С чего это он? Непонятно, конечно... Но ещё непонятный, почему он в Норильский Никель не перешёл

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