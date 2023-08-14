Рэднапп шокирован тем, что Кайседо предпочел "Челси" "Ливерпулю"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп шокирован тем, что полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо предпочел перейти в "Челси", а не в "Ливерпуль".

В воскресенье вечером стало известно, что "Челси" согласовал приобретение Кайседо за рекордные для своего клуба и всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.



Несколькими днями ранее с "Брайтоном" договорился и "Ливерпуль", однако Кайседо дал понять своему нынешнему клубу, что его интересует только "Челси". Своим выбором 21-летний эквадорец поразил Рэднаппа.



"Конечно, в данном случае я очень предвзят — но эта новость поражает меня! Обычно "Ливерпуль" всегда выигрывает такую борьбу. Я просто думал, что этот трансфер неминуем".



"Я думал, что он замечательно бы смотрелся в этой красной форме. Я думал, что он стал бы идеальным приобретением для "Ливерпуля".



"Я понимаю привлекательность "Челси". Это огромный клуб. Они выиграли так много в предыдущие годы".



Но если сравнивать историю клубов... Я удивлен, особенно с учетом возможности воссоединиться с Алексисом Макаллистером. Я думал, это был бы идеальный переход для него", — сообщил Рэднапп Sky Sports.