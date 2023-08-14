Франк уверен, что Ришарлисон сможет заменить Кейна

Наставник "Брентфорда" Томас Франк убежден, что нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон способен взвалить на себя бомбардирское бремя команды после ухода Харри Кейна.

В матче против "Брентфорда" накануне именно Ришарлисон расположился на острие атак "Тоттенхэма", но себя никак не проявил в матче, который завершился вничью 2:2.



Ришарлисон забил только один гол за весь прошлый сезон Премьер-Лиги, однако Франк ожидает, что в этой кампании 26-летнего бразильца прорвет.



"У них был 9-й номер сборной Англии, и теперь вместо него 9-й номер сборной Бразилии".



"Ришарлисон — очень хороший игрок, и я ожидаю, что он забьет много голов в этом сезоне", — сообщил Франк Sky Sports.