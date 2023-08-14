Франк уверен, что Ришарлисон сможет заменить Кейна

Ришарлисон Наставник "Брентфорда" Томас Франк убежден, что нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон способен взвалить на себя бомбардирское бремя команды после ухода Харри Кейна.

В матче против "Брентфорда" накануне именно Ришарлисон расположился на острие атак "Тоттенхэма", но себя никак не проявил в матче, который завершился вничью 2:2.

Ришарлисон забил только один гол за весь прошлый сезон Премьер-Лиги, однако Франк ожидает, что в этой кампании 26-летнего бразильца прорвет.

"У них был 9-й номер сборной Англии, и теперь вместо него 9-й номер сборной Бразилии".

"Ришарлисон — очень хороший игрок, и я ожидаю, что он забьет много голов в этом сезоне", — сообщил Франк Sky Sports.


Метки Брентфорд, Ришарлисон, Тоттенхэм, Франк

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 08:00

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