Магуайр все еще раздумывает над переходом в "Вест Хэм"

Харри Магуайр не спешит соглашаться переход в "Вест Хэм", который уже определил альтернативу защитнику "Манчестер Юнайтед".

Ранее на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке 30-летнего Магуайра.



Однако по амбициям и финансам "Вест Хэм" не совсем устраивают Магуайра. В данный момент Харри продолжает переговоры с лондонским клубом.



В этом сезоне "Юнайтед" выступит в Лиге Чемпионов, а от контракта Магуайра с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю остается еще два года, поэтому Харри дважды подумает, прежде чем покинет столь теплое место.



По информации The Sun, новоиспеченный спортивный директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен уже определил альтернативу Магуайру в лице защитника "Байера" Одилона Коссуну, которого он знает по своему периоду работы в Леверкузене.



"Байер" готов отпустить Коссуну в "Вест Хэм" даже на правах аренды, если "молотобойцы" возьмут на себя обязательство по выкупу 22-летнего ивуарийца.