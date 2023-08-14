Кейн до последнего не знал, удастся ли ему перейти в "Баварию"

Нападающий Харри Кейн признался, что он до последнего не знал, удастся ли ему перейти из "Тоттенхэма" в "Баварию".

В минувшую субботу "Бавария" подтвердила приобретение Кейна у "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов, и в тот же день Харри дебютировал за свой новый клуб, потерпев поражение 0:3 от "РБ Лейпциг" в матче за Суперкубок Германии.



По словам Кейна, "Бавария" договаривалась о его приобретении с июня. Харри с самого начала был открыт к переезду в Мюнхен, но до последнего не знал, отпустит ли его президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



"Естественно, это была насыщенная пара дней, насыщенная неделя. Это мой первый трансфер, в котором я участвовал, и это был переменный опыт, но я рад, что теперь я здесь".



"Я желаю "Тоттенхэму" всего наилучшего, я желаю Даниэлю Леви всего наилучшего, но теперь мой фокус на "Баварии" и том, чтобы помогать этой команде. Я просто рад, что нам удалось это сделать, и мне не терпится начать".



"Переговоры длились пару месяцев, и я всегда говорил, что, если сделка будет устраивать все три стороны, мы сможем ее заключить".



"Вступая в заключительный год по своему контракту, я не хотел быть отвлекающим фактором для нового тренера и команды "Тоттенхэма". Я был в восторге от возможности перейти сюда".



"Последние 48 часов перед заключением сделки были переменчивыми и слегка походили на американские горки, но я был просто рад, что мы довели начатое до конца. Два дня назад я сидел в Лондоне, и мы не знали, чем это кончится", — цитирует Кейна The Guardian.