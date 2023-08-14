"Челси" согласовал покупку Кайседо за 115 млн. фунтов

"Челси" согласовал приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

Ранее этим летом переговоры "Челси" и "Брайтона" по Кайседо некоторое время находились в тупике, потому что одни не были готовы заплатить за Мойсеса свыше 80 млн. фунтов, а другие продолжали требовать 100 млн. фунтов.



Медлительность "Челси" привела к тому, что, когда "синие" все же решились улучшить свое предложение до требуемых 100 млн. фунтов, в борьбу за Кайседо вступил "Ливерпуль", выразив готовность заплатить за Мойсеса 111 млн. фунтов.



Предложение "Ливерпуля" было принято "Брайтоном", однако Кайседо отказался поехать на медобследование в мерсисайдский клуб, чем выгадал для "Челси" дополнительное время на переговоры.



В конце концов "Челси" еще раз улучшил свое предложение и теперь сможет заполучить 21-летнего эквадорца, свою цель номер один на это трансферное окно.



По информации Sky Sports, "Челси" заплатит "Брайтону" за Кайседо 100 млн. фунтов, а еще 15 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Уже в понедельник Кайседо пройдет медобследование в "Челси", после чего подпишет контракт на восемь лет с опцией продления на девятый.



А дебютировать за "Челси" Мойсес сможет в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.