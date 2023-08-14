"Челси" согласовал покупку Кайседо за 115 млн. фунтов
"Челси" согласовал приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.
Ранее этим летом переговоры "Челси" и "Брайтона" по Кайседо некоторое время находились в тупике, потому что одни не были готовы заплатить за Мойсеса свыше 80 млн. фунтов, а другие продолжали требовать 100 млн. фунтов.
Медлительность "Челси" привела к тому, что, когда "синие" все же решились улучшить свое предложение до требуемых 100 млн. фунтов, в борьбу за Кайседо вступил "Ливерпуль", выразив готовность заплатить за Мойсеса 111 млн. фунтов.
Предложение "Ливерпуля" было принято "Брайтоном", однако Кайседо отказался поехать на медобследование в мерсисайдский клуб, чем выгадал для "Челси" дополнительное время на переговоры.
В конце концов "Челси" еще раз улучшил свое предложение и теперь сможет заполучить 21-летнего эквадорца, свою цель номер один на это трансферное окно.
По информации Sky Sports, "Челси" заплатит "Брайтону" за Кайседо 100 млн. фунтов, а еще 15 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Уже в понедельник Кайседо пройдет медобследование в "Челси", после чего подпишет контракт на восемь лет с опцией продления на девятый.
А дебютировать за "Челси" Мойсес сможет в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.
14.08.2023 01:00
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Последние комментарии:
Ебало ливерпуля, вынужденного играть сезон с Бейтичем, Эллиотом и Ван Дер Бергом, и другими нереальными топами, представили? Зарплата мусульманской истерички сама себя не заработает.
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Ладно, всеравно лучше любого из центра в Нигерси, добро пожаловать.
(ответить)
Команда очень плохо укомплектована. Нужен ещё нападающий и 10ка :((( ЧуквайМека слабоват для Челси, его нужно в аренду отдать. Лутон, Шеффильд или Берли ...
(ответить)
Выглядит так, как будто Челси задумал чемпик выиграть в этом сезоне. Пока трансферное окно супер мощное.
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11.08.2023 07:19 #
ataman
Нонейм за 110 лямов который один сезон поиграл в ПЛ =))) Лихий развод))
11.08.2023 07:30 #
drogba11cool
Как же я рад, что этот оверпраисд нонаме уголь не перешёл в Ниггерси. ЛиверПутин, красиво, уважаю!
(ответить)
рад за Брайтон, норм бабла с лохов спилил!
(ответить)
Нига тупо хотел жить в Лондоне и вообще не важно за какой клуб играть. А потом еще через два сезона заноет и захочет в Реал.
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Дорогой уголек, Брайтон за несколько сезонов благодаря пенсам свою рыночную стоимость удвоил
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Как же ФСГ грамотно заставили Шимейлси заплатить огромные бабки за эту хуйню, Генри гений
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Отлично, отскочили
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Кстати, если трансфер 100 млн, а 15 это бонусы, которые не факт что будут уплочены.... Это делает этот трансфер самым дорогим, или енцо останется!?
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Тупа ИМПЕРАТОРЫ
Обожаю этот клуб)))
Представители Мойзеса Кайседо были сегодня на матче "Челси". Они получили приглашение для просмотра игры с вип ложи владельцев.
"Челси" также постарается заключить сделки по Ромео Лавия и Майклу Олисе, но над этими трансферами еще предстоит поработать.
[The Secret Scout]
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Ливерпулю салам
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