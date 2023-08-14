"Челси" согласовал покупку Кайседо за 115 млн. фунтов

Мойсес Кайседо "Челси" согласовал приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

Ранее этим летом переговоры "Челси" и "Брайтона" по Кайседо некоторое время находились в тупике, потому что одни не были готовы заплатить за Мойсеса свыше 80 млн. фунтов, а другие продолжали требовать 100 млн. фунтов.

Медлительность "Челси" привела к тому, что, когда "синие" все же решились улучшить свое предложение до требуемых 100 млн. фунтов, в борьбу за Кайседо вступил "Ливерпуль", выразив готовность заплатить за Мойсеса 111 млн. фунтов.

Предложение "Ливерпуля" было принято "Брайтоном", однако Кайседо отказался поехать на медобследование в мерсисайдский клуб, чем выгадал для "Челси" дополнительное время на переговоры.

В конце концов "Челси" еще раз улучшил свое предложение и теперь сможет заполучить 21-летнего эквадорца, свою цель номер один на это трансферное окно.

По информации Sky Sports, "Челси" заплатит "Брайтону" за Кайседо 100 млн. фунтов, а еще 15 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Уже в понедельник Кайседо пройдет медобследование в "Челси", после чего подпишет контракт на восемь лет с опцией продления на девятый.

А дебютировать за "Челси" Мойсес сможет в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 01:00

Количество просмотров Просмотров: 728

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 14.08.2023 02:28 # hachidlo
    Ебало ливерпуля, вынужденного играть сезон с Бейтичем, Эллиотом и Ван Дер Бергом, и другими нереальными топами, представили? Зарплата мусульманской истерички сама себя не заработает.

    (ответить)

  2. drogba11cool 14.08.2023 01:59 # drogba11cool
    Ладно, всеравно лучше любого из центра в Нигерси, добро пожаловать.

    (ответить)

  3. gjchancel 14.08.2023 01:51 # gjchancel
    Команда очень плохо укомплектована. Нужен ещё нападающий и 10ка :((( ЧуквайМека слабоват для Челси, его нужно в аренду отдать. Лутон, Шеффильд или Берли ...

    (ответить)

  4. burnley 14.08.2023 01:29 # burnley
    Выглядит так, как будто Челси задумал чемпик выиграть в этом сезоне. Пока трансферное окно супер мощное.

    (ответить)

  5. superglor 14.08.2023 01:25 # superglor
    11.08.2023 07:19 #
    ataman
    Нонейм за 110 лямов который один сезон поиграл в ПЛ =))) Лихий развод))

    11.08.2023 07:30 #
    drogba11cool
    Как же я рад, что этот оверпраисд нонаме уголь не перешёл в Ниггерси. ЛиверПутин, красиво, уважаю!

    (ответить)

  6. live-juve 14.08.2023 01:22 # live-juve
    рад за Брайтон, норм бабла с лохов спилил!

    (ответить)

  7. superglor 14.08.2023 01:15 # superglor
    Нига тупо хотел жить в Лондоне и вообще не важно за какой клуб играть. А потом еще через два сезона заноет и захочет в Реал.

    (ответить)

  8. raka-eve 14.08.2023 01:14 # raka-eve
    Дорогой уголек, Брайтон за несколько сезонов благодаря пенсам свою рыночную стоимость удвоил

    (ответить)

  9. forester 14.08.2023 01:14 # forester
    Как же ФСГ грамотно заставили Шимейлси заплатить огромные бабки за эту хуйню, Генри гений

    (ответить)

  10. kos9k 14.08.2023 01:11 # kos9k
    Отлично, отскочили

    (ответить)

  11. bembo 14.08.2023 01:09 # bembo
    Кстати, если трансфер 100 млн, а 15 это бонусы, которые не факт что будут уплочены.... Это делает этот трансфер самым дорогим, или енцо останется!?

    (ответить)

  12. bembo 14.08.2023 01:08 # bembo
    Тупа ИМПЕРАТОРЫ
    Обожаю этот клуб)))

    Представители Мойзеса Кайседо были сегодня на матче "Челси". Они получили приглашение для просмотра игры с вип ложи владельцев.

    "Челси" также постарается заключить сделки по Ромео Лавия и Майклу Олисе, но над этими трансферами еще предстоит поработать.

    [The Secret Scout]

    (ответить)

  13. sisyazavr 14.08.2023 01:07 # sisyazavr
    Ливерпулю салам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: