Почеттино объяснил замену Джеймса предосторожностью

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино развеял опасения насчет состояния здоровья защитника Риса Джеймса.

Воскресная ничья против "Ливерпуля" (1:1) стала первым официальным матчем для 23-летнего Джеймса в качестве капитана "Челси".



Джеймс был заменен на 76-й минуте, и казалось, что Рис мог получить новую травму, испытывая болевые ощущения в колене.



Из-за различных проблем со здоровьем Джеймс пропустил почти половину матчей "Челси" в прошлом сезоне, и лишь поэтому Почеттино убрал Риса с поля, решив поберечь подопечного.



"Он устал. Нужно учитывать его предыдущие проблемы".



"Когда мы взялись за эту работу, то первым делом нам нужно было изучить и проанализировать всех игроков, исходя из их прошлого. А он был травмирован три или четыре месяца".



"Предсезонный период был тяжелым для него. Мы хотели исключить любой риск, поэтому около 80-й минуты мы заменили его", — цитирует Почеттино Evening Standard.