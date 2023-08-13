Кин: "Тоттенхэму" нужно купить другого нападающего"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Тоттенхэму" нужно пригласить другого нападающего после расставания с Харри Кейном.

В своем первом матче после отъезда Кейна в "Баварию" "Тоттенхэм" добыл ничью в гостях у "Брентфорда" со счетом 2:2.



В отсутствие Кейна на острие атак "Тоттенхэма" расположился Ришарлисон, но себя никак не проявил, и Кин считает, что "шпоры" могут решить эту проблему, лишь обратившись на трансферный рынок.



"С точки зрения бизнеса, "Тоттенхэм" обналичил Кейна. Это огромная сумма. Некоторые сделки заключаются в интересах всех сторон: игрока, руководства, обоих клубов. Это одна из них".



"Думаю, это замечательно для Кейна. И замечательно для "Тоттенхэма", который получил хорошие деньги за него. Эта сага закончилась, и тренер может сосредоточиться и пригласить другого нападающего. Им определенно нужен кто-нибудь еще".



"Это огромная потеря, но я рад за Кейна. Думаю, он заслуживает возможности выиграть трофеи — особенно Лигу Чемпионов. Это огромная потеря и для всей Премьер-Лиги, но я думаю, игрок заслуживает этого", — сообщил Кин Sky Sports.