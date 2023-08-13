Клопп считает гневную реакцию Салаха на замену "абсолютно нормальной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что находит "абсолютно нормальной" возмущенную реакцию нападающего Мохамеда Салаха на замену в матче против "Челси".

Новый сезон Премьер-Лиги "Ливерпуль" начал ничьей 1:1 на "Стэмфорд Бридж", а Салах, один из самых заметных игроков в матче, уступил свое место на поле Харви Эллиотту на 77-й минуте.



Салах уходил с поля с нескрываемым возмущением, срывая фиксирующую ленту с руки. 31-летний Салах также прошел мимо Клоппа, не пожав руку своему наставнику, однако Юрген не видит здесь проблемы.



"Я могу это понять, ведь если бы Мо забил, это был бы новый рекорд по количеству голов в первом матче сезона, но я не думал об этом".



"Нам требовалась стабильность, и нам требовались свежие ноги. Это был супернапряженный матч для каждого".



"Это все, что я могу сказать. Его реакция абсолютно нормальна. Если игрок прыгнет мне на руки, когда я меняю его при счете 1:1, я буду очень удивлен, так что это абсолютно нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.



