"Ливерпуль" улучшит предложение по Лавиа до 55 млн. фунтов

Ромео Лавиа "Ливерпуль" собирается улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа до 55 миллионов фунтов.

Таким образом, "Ливерпуль" повторит предложение "Челси" по Лавиа, которого изначально "Саутгемптон" оценивал только в 50 млн. фунтов, а дальше выбор будет за самим Ромео.

Ожидая проиграть борьбу "Челси" за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, "Ливерпуль" не собирается упускать еще и Лавиа, который провел 35 матчей за "святых" во всех соревнованиях в прошлом сезоне.

Как напоминает talkSPORT, ранее "Ливерпуль" сделал уже три предложения насчет Лавиа, и все три были отклонены "Саутгемптоном". Третье из них составило 45 млн. фунтов.


Метки Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2023 21:00

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  1. gerrard08 13.08.2023 21:29 # gerrard08
    блять, да нахер он нам нужен(
    найдите другого, стоящего свой ценник опорника.

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  2. farot 13.08.2023 21:19 # farot
    Надеюсь Боули поднимет до 57-58 и колбаса, даже в случае успеха, переплатит те же 15, что и Челси за Кайседо.

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  3. hammersmith 13.08.2023 21:18 # hammersmith
    А шо так

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  4. shakur 13.08.2023 21:09 # shakur
    Болезные, оставьте людей в покое.

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  5. akado 13.08.2023 21:01 # akado
    Не думаю, что он один решит все их проблемы в центре поля.

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