"Ливерпуль" улучшит предложение по Лавиа до 55 млн. фунтов

"Ливерпуль" собирается улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа до 55 миллионов фунтов.

Таким образом, "Ливерпуль" повторит предложение "Челси" по Лавиа, которого изначально "Саутгемптон" оценивал только в 50 млн. фунтов, а дальше выбор будет за самим Ромео.



Ожидая проиграть борьбу "Челси" за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, "Ливерпуль" не собирается упускать еще и Лавиа, который провел 35 матчей за "святых" во всех соревнованиях в прошлом сезоне.



Как напоминает talkSPORT, ранее "Ливерпуль" сделал уже три предложения насчет Лавиа, и все три были отклонены "Саутгемптоном". Третье из них составило 45 млн. фунтов.