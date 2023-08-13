"Ливерпуль" улучшит предложение по Лавиа до 55 млн. фунтов
"Ливерпуль" собирается улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа до 55 миллионов фунтов.
Таким образом, "Ливерпуль" повторит предложение "Челси" по Лавиа, которого изначально "Саутгемптон" оценивал только в 50 млн. фунтов, а дальше выбор будет за самим Ромео.
Ожидая проиграть борьбу "Челси" за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, "Ливерпуль" не собирается упускать еще и Лавиа, который провел 35 матчей за "святых" во всех соревнованиях в прошлом сезоне.
Как напоминает talkSPORT, ранее "Ливерпуль" сделал уже три предложения насчет Лавиа, и все три были отклонены "Саутгемптоном". Третье из них составило 45 млн. фунтов.
13.08.2023 21:00
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Последние комментарии:
блять, да нахер он нам нужен(
найдите другого, стоящего свой ценник опорника.
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Надеюсь Боули поднимет до 57-58 и колбаса, даже в случае успеха, переплатит те же 15, что и Челси за Кайседо.
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А шо так
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Болезные, оставьте людей в покое.
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Не думаю, что он один решит все их проблемы в центре поля.
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