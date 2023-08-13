"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью седьмой раз подряд

Аксель Дисаси "Челси" и "Ливерпуль" оформили седьмую ничью подряд с учетом всех соревнований, обменявшись голами в первом тайме — 1:1.

В стартовом составе "синих" были названы новички Роберт Санчес, Аксель Дисаси и Николя Джексон, а также вернувшийся из аренды в "Брайтоне" Леви Колуилл.

Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил с первых минут своих новичков в лице Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера.

"Ливерпуль" играл бодрее в начале матча, первым приблизившись ко взятию ворот. На 12-й минуте Мохамед Салах вышел за границу штрафной площади, подработал мяч и пробил — перекладина!

Спустя четыре минуте "Челси" ответил. Джексон уже был готов замкнуть во вратарской прострел Рахима Стерлинга, однако голкипер гостей Алиссон первым поспел на мяч.

А на 18-й минуте "красные" открыли счет. Салах продвинулся по правому флангу, после чего вырезал передачу низом в центр штрафной, откуда удар в касание нанес Луис Диас — 0:1.

После пропущенного гола хозяева стали больше раскрываться, а у их соперника благодаря этому появились возможности для контратак.

Активнее других у "Ливерпуля" был Салах. Вскоре удар Мохамеда на себя принял в штрафной Тиаго Силва, затем египтянин реализовал выход один на один, однако из-за определенного VAR офсайда гол не был засчитан.

Несмотря на свои провалы в обороне, "Челси" не переставал ходить вперед и на 37-й минуте был вознагражден за это ответным голом. Бен Чилуэлл головой с границы штрафной сделал передачу к вратарской, а там Дисаси нанес удар ногой в касание — 1:1.

На 39-й минуте Чилуэлл неожиданно выскочил один на один по центру, обошел Алиссона и закатил мяч в пустые ворота, но и здесь вмешалась система VAR, определив офсайд — гол не был засчитан.

Концовка первого тайма осталась за "Челси", а Джексон даже отметился неточным ударом с убойной дистанции.

Втором тайм "Ливерпуль" тоже начал лучше. После удара Луиса Диаса головой мяч срикошетил от Джексона и прошел рядом со штангой. Могло показаться, что Николя сыграл рукой, однако VAR это не подтвердила.

На 55-й минуте хозяева ответили ударом Чилуэлла с левого края штрафной, однако Алиссон спас свою команду. Моментом Бена "синие" потушили атакующий порыв соперника и сами принялись ходить вперед.

На 71-й минуте Алиссон еще раз выручил "красных", остановив удар прорывшегося по левому краю штрафной Джексона.

Ближе к концу игра притупилась. Команды предпочли не рисковать, согласившись на ничью. Уже в компенсированное время вышедший на замену Дарвин Нуньес отметился опасным ударом с рикошетом, но мимо, на что хозяева ответили прорывом Михаила Мудрика, но тот пробить не смог, как и вывести партнера на удар.

Ничья выглядит справедливым результатом. У обоих команд были хорошие отрезки, но никто не осмелился пойти за победой.

"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2023 20:35

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Последние комментарии:




  1. bembo 13.08.2023 21:40 # bembo
    Галлахера оставить, но не для основы. И использовать немножк выше, бокс-2-бокс. Он должен отбирать мячи выше, в своем прессинге, а не на позиции 5-ки.

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  2. ooaaaa 13.08.2023 21:38 # ooaaaa
    что это мать его было?
    как там говорил soulan футбольная аритмия?)

    бля играли два говна, центр поля пипец у лфк

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  3. takernotagiver 13.08.2023 21:35 # takernotagiver
    Почеттино:
    "Чисто психологически мы Ливерпуль обыграли")

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  4. takernotagiver 13.08.2023 21:32 # takernotagiver
    Пенсы обещали представить Кайседо на Стэмфорд Бридж перед матчем, но в итоге сделали тоже это мысленно)

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  5. hachidlo 13.08.2023 21:32 # hachidlo
    13.08.2023 21:28 #
    narcot

    Ты описал тактику середняка) бей-беги и всё

    Источник: http://fapl.ru/posts/102139/?c=1#c7821642

    А разве не так? Вот без шуток и троллинга, футбол Клоппа - забросы на Салаха, а он уже пускай сам что придумает. Ещё Мане раньше был. Был. Только в последнее время что-то сломалось, и Трент перестал делать по сто вертикальных навесов.

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  6. takernotagiver 13.08.2023 21:30 # takernotagiver
    Пенсы обещали трахнуть Ливерпуль, но сделали это как хохлы, обещавшие освободить Крым --- мысленно)

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  7. slash-lfc 13.08.2023 21:25 # slash-lfc
    Членцо зм, старая бразильская шалава лучший цз лиги - 12 место ))

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  8. v-0987654321 13.08.2023 21:20 # v-0987654321
    Все пенсы Дарвину ща сасямба делают

    спросите за что?, они сами это знают)

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  9. skydreams 13.08.2023 21:19 # skydreams
    13.08.2023 21:12 #
    farot

    Ван Дик в 39 лет будет на последние деньги 3ю операцию по смене пола делать, чтобы в Таиланде семью прокормить

    Источник: http://fapl.ru/posts/102139/?c=1#c7821643

    это правда

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  10. keita 13.08.2023 21:14 # keita
    Немножко не хватило додавить этот синий середняк без истории. -2 очка от Сити уже, но есть шанс что борьба за титул решиться в наших с ними очных матчах, так что не все потеряно. Весь матч задавал себе вопрос почему Челси не играет в своей домашней форме, а надели первую синюю футболку которая попалась на рынке? Неужели у них совсем туго с финансами?

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  11. dexter 13.08.2023 21:14 # dexter
    Счет на табло 1-1, а рентбои считают XG. Не удивительно, что большинство каклов - болеет за Щолси.

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  12. v-0987654321 13.08.2023 21:13 # v-0987654321
    Отскочила Шарамыгси,местные пенсошарамыги после пожара хйу сасут

    ахахахахаха до матча сидели лижбы не проиграть ой мама ой мамочки памаги плизики

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  13. jirrort 13.08.2023 21:10 # jirrort
    Весь xG лузерпуля - это 2 дальние шары,когда Солох в начале матча с нерабочей умудрился попасть в перекладину и когда Нуньис в конце матча лупанул издали и был рикошет,ВСЁ!! Больше лузерпуль ничего не смог сделать на Бридже. Императорси душил их весь матч,хотя команда ещё в самом начале пути, прикиньте какой ебейший потенциал у нашей молодёжи. Очень скоро будем бороться за все трофеи.

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  14. skydreams 13.08.2023 21:09 # skydreams
    Отскочили ливерные, полностью переиграли + уничтожили!

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  15. hachidlo 13.08.2023 21:09 # hachidlo
    Как же я орал, когда лузерпуль менял игроков, и показали этого Эллиота и Ван ден Бока (или как там его): чисто два бухенвальдских крепыша, карланы, будто ммсщик гимли и его муж попали в кадр.

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  16. kos9k 13.08.2023 21:08 # kos9k
    Типичный матч жизни команды при новом коуче и домашнем стадионе, а сколько радости то)

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  17. meshuggah 13.08.2023 21:07 # meshuggah
    Энцо ультра топ, смотреть его игру это чистое наслаждение

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  18. jamievardy 13.08.2023 21:06 # jamievardy
    Че по чорли братишки

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  19. bembo 13.08.2023 21:06 # bembo
    Энцо Фернандес один сделал больше точных передач в финальной трети поля (27), чем Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи вместе взятые (23).

    [Mozo Football]


    Енцо кайседо это читы...

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  20. bembo 13.08.2023 21:04 # bembo
    Энцо Фернандес признан лучшим игроком матча:

    - 117 касаний
    - 83 точные передачи (90% точность)
    - 17 передач в финальную треть поля (лидер)
    - 10 передач в штрафную (лидер)
    - 10/11 точных длинных передач
    - 7 навесов
    - 6 выигранных единоборств
    - 2 возврата мяча
    - 2 ключевые передачи
    - 2 успешные обводки
    - 2 передачи вразрез
    - 2 заработанных фола
    - 1 созданный большой шанс

    Мастеркласс в первом же туре

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