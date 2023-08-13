"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью седьмой раз подряд

"Челси" и "Ливерпуль" оформили седьмую ничью подряд с учетом всех соревнований, обменявшись голами в первом тайме — 1:1.

В стартовом составе "синих" были названы новички Роберт Санчес, Аксель Дисаси и Николя Джексон, а также вернувшийся из аренды в "Брайтоне" Леви Колуилл.



Наставник "красных" Юрген Клопп выпустил с первых минут своих новичков в лице Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера.



"Ливерпуль" играл бодрее в начале матча, первым приблизившись ко взятию ворот. На 12-й минуте Мохамед Салах вышел за границу штрафной площади, подработал мяч и пробил — перекладина!



Спустя четыре минуте "Челси" ответил. Джексон уже был готов замкнуть во вратарской прострел Рахима Стерлинга, однако голкипер гостей Алиссон первым поспел на мяч.



А на 18-й минуте "красные" открыли счет. Салах продвинулся по правому флангу, после чего вырезал передачу низом в центр штрафной, откуда удар в касание нанес Луис Диас — 0:1.



После пропущенного гола хозяева стали больше раскрываться, а у их соперника благодаря этому появились возможности для контратак.



Активнее других у "Ливерпуля" был Салах. Вскоре удар Мохамеда на себя принял в штрафной Тиаго Силва, затем египтянин реализовал выход один на один, однако из-за определенного VAR офсайда гол не был засчитан.



Несмотря на свои провалы в обороне, "Челси" не переставал ходить вперед и на 37-й минуте был вознагражден за это ответным голом. Бен Чилуэлл головой с границы штрафной сделал передачу к вратарской, а там Дисаси нанес удар ногой в касание — 1:1.



На 39-й минуте Чилуэлл неожиданно выскочил один на один по центру, обошел Алиссона и закатил мяч в пустые ворота, но и здесь вмешалась система VAR, определив офсайд — гол не был засчитан.



Концовка первого тайма осталась за "Челси", а Джексон даже отметился неточным ударом с убойной дистанции.



Втором тайм "Ливерпуль" тоже начал лучше. После удара Луиса Диаса головой мяч срикошетил от Джексона и прошел рядом со штангой. Могло показаться, что Николя сыграл рукой, однако VAR это не подтвердила.



На 55-й минуте хозяева ответили ударом Чилуэлла с левого края штрафной, однако Алиссон спас свою команду. Моментом Бена "синие" потушили атакующий порыв соперника и сами принялись ходить вперед.



На 71-й минуте Алиссон еще раз выручил "красных", остановив удар прорывшегося по левому краю штрафной Джексона.



Ближе к концу игра притупилась. Команды предпочли не рисковать, согласившись на ничью. Уже в компенсированное время вышедший на замену Дарвин Нуньес отметился опасным ударом с рикошетом, но мимо, на что хозяева ответили прорывом Михаила Мудрика, но тот пробить не смог, как и вывести партнера на удар.



Ничья выглядит справедливым результатом. У обоих команд были хорошие отрезки, но никто не осмелился пойти за победой.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче