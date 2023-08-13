Почеттино подтвердил, что Кепа получил добро на переход в "Реал"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что Кепа Аррисабалага получил разрешение покинуть клуб.
Кепа не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля", благодаря чему на последнем рубеже у "синих" дебютировал купленный у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов Роберт Санчес.
Кепа в свою очередь отправился в Мадрид, чтобы присоединиться к "Реалу" на правах аренды. Перед матчем на "Стэмфорд Бридж" Почеттино выразил уверенность, что сделка будет заключена в ближайшее время.
"С Кепой все случилось очень быстро, и то, о чем все говорят, является правдой".
"Он получил разрешение рассмотреть предложение другого клуба, и в ближайшие 24-48 часов мы узнаем, что из этого выйдет", — цитирует Почеттино Daily Mail.
13.08.2023 20:00
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