Джек Харрисон близок к переходу в "Эвертон"
"Эвертон" близок к подписанию вингера "Лидса" Джека Харрисона.
По информации BBC, Харрисон уже проходит медобследование в "Эвертоне" и присоединится к мерсисайдскому клубу на правах аренды.
Харрисон выступает за "Лидс" с 2018 года, а в 2021 был выкуплен у "Манчестер Сити" за 11 миллионов фунтов. 26-летний англичанин провел 206 матчей и забил 34 гола за клуб с "Элланд Роуд".
Ранее "Эвертон" и "Лидс" также вели переговоры насчет 19-летнего нападающего Вильфреда Ньонто, который даже отказался играть за "белых", однако два клуба не смогли достичь компромисса.
13.08.2023 19:00
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