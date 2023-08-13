Джек Харрисон близок к переходу в "Эвертон"

"Эвертон" близок к подписанию вингера "Лидса" Джека Харрисона.

По информации BBC, Харрисон уже проходит медобследование в "Эвертоне" и присоединится к мерсисайдскому клубу на правах аренды.



Харрисон выступает за "Лидс" с 2018 года, а в 2021 был выкуплен у "Манчестер Сити" за 11 миллионов фунтов. 26-летний англичанин провел 206 матчей и забил 34 гола за клуб с "Элланд Роуд".



Ранее "Эвертон" и "Лидс" также вели переговоры насчет 19-летнего нападающего Вильфреда Ньонто, который даже отказался играть за "белых", однако два клуба не смогли достичь компромисса.