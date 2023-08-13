"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брентфордом"

Эмерсон Роял В своем первом матче после расставания с Харри Кейном "Тоттенхэм" добыл ничью в гостях у "Брентфорда" — 2:2.

В стартовом составе у "пчел" дебютировали Марк Флеккен и Натан Коллинс, прибывшие из "Фрайбурга" и "Вулверхэмптона", соответственно.

На острие атак "шпор" вместо отбывшего в "Баварию" Харри Кейна был снаряжен Ришарлисон. Новички Гульельмо Викарио, Микки Ван де Вен, Дестини Удоджи и Джеймс Мэддисон появились с первых минут.

"Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча и уже на 11-й минуте открыл счет. Мэддисон навесил со штрафного, а Кристиан Ромеро с близкого расстояния вколотил мяч головой в ворота — 0:1.

В эпизоде со своим голом Ромеро умудрился получить травму, и главному тренеру гостей Анге Постекоглу пришлось использовать первую замену, выпустив на поле Давинсона Санчеса.

Пропущенный гол благоприятно повлиял на "Брентфорд", который перехватил инициативу, принялся оказывать давление и в середине первого тайма заработал пенальти. Это Сон Хен Мин зацепил в своей штрафной ногу Матиаса Йенсена, и Бриан Мбемо реализовал назначенный с помощью VAR 11-метровый — 1:1.

На этой волне воодушевления хозяева забили и второй гол. Рико Генри ушел от Эмерсона Рояла на левом фланге, после чего отпасовал в центр штрафной под удар Йоану Висса — 2:1.

"Шпоры" более-менее пришли в себя ближе к концу первого тайма, а в компенсированные минуты, которых оказалось аж 11, сравняли счет. Роял покараулил отскок от Мэддисона на подступах к штрафной и тут же пробил в касание в нижний угол ворот — 2:2.

Уже перед самым уходом в раздевалку "пчелы" создали еще один голевой момент, но Мбемо пробил низом из пределов вратарской после прострела с фланга.

Второй тайм начался со значительным преимуществом "Тоттенхэма", однако это не нашло отражения на опасных моментах — Флеккен лишь совершил пару дежурных сейвов.

К середине второго тайма "Брентфорд" выравнял игру и даже доставил пару неприятных моментов Викарино, но игре отчаянно не хватало голевых шансов. В итоге матч закончился вничью.

"Тоттенхэм" может вынести определенный позитив из этого матча, особенно в отношении игры Джеймса Мэддисона, отдавшего две результативные передачи и дирижировавшего игрой команды впереди. "Брентфорд" тоже был весьма неплох.

"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2023 18:10

Количество просмотров Просмотров: 316

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  1. dexter 13.08.2023 18:18 # dexter
    Пинсы, сральники свои намылили?)

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  2. brown-ale 13.08.2023 18:18 # brown-ale
    Назначение Сона кэпом - ошибка. Собакоед никакущий, тоскует по своему белому хозяину, уехавшему к арийцам.

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  3. ganinilyha 13.08.2023 18:16 # ganinilyha
    Мэддисон отдал две гп, но к сожалению он не чёрный

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  4. takernotagiver 13.08.2023 18:16 # takernotagiver
    Абсолютно новый петунхэм) Брентфорд 2:2 Тоттенхэм
    __________________-
    26.12.22
    АПЛ
    Брентфорд 2:2 Тоттенхэм

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  5. wilegend 13.08.2023 18:15 # wilegend
    Миха обнови результаты зб

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  6. moroy13 13.08.2023 18:15 # moroy13
    Не смог Папазоглу с первого раза

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  7. dexter 13.08.2023 18:15 # dexter
    Помойка, что с Кейном, что без.

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  8. bembo 13.08.2023 18:15 # bembo
    не смотря на странный состав ИМПЕРАТОРСИ, ВЕРИМ В ПОБЕДУ!!
    ВПЕРЕД ИМПЕРАТОРЫ

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  9. ian 13.08.2023 18:15 # ian
    При Кейне такого не было
    плюс один конкурент Чорли за 16 место, баитес

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  10. bembo 13.08.2023 18:14 # bembo
    Отскок Шпор
    В концовке норм судьи на варе пощадили, как по мне 2 100% ые пенки не дали. Когда ван де вен сбивал, и когда вратарь сбил игрока, хоть игрок от мяча уже избавился...тем не менее он его срубил.
    Но не суть. Шпорам ниче не светит видимо в этом сезоне. ЛК потолок

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  11. wilegend 13.08.2023 18:13 # wilegend
    Петучи отскочили

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