"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брентфордом"

В своем первом матче после расставания с Харри Кейном "Тоттенхэм" добыл ничью в гостях у "Брентфорда" — 2:2.

В стартовом составе у "пчел" дебютировали Марк Флеккен и Натан Коллинс, прибывшие из "Фрайбурга" и "Вулверхэмптона", соответственно.



На острие атак "шпор" вместо отбывшего в "Баварию" Харри Кейна был снаряжен Ришарлисон. Новички Гульельмо Викарио, Микки Ван де Вен, Дестини Удоджи и Джеймс Мэддисон появились с первых минут.



"Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча и уже на 11-й минуте открыл счет. Мэддисон навесил со штрафного, а Кристиан Ромеро с близкого расстояния вколотил мяч головой в ворота — 0:1.



В эпизоде со своим голом Ромеро умудрился получить травму, и главному тренеру гостей Анге Постекоглу пришлось использовать первую замену, выпустив на поле Давинсона Санчеса.



Пропущенный гол благоприятно повлиял на "Брентфорд", который перехватил инициативу, принялся оказывать давление и в середине первого тайма заработал пенальти. Это Сон Хен Мин зацепил в своей штрафной ногу Матиаса Йенсена, и Бриан Мбемо реализовал назначенный с помощью VAR 11-метровый — 1:1.



На этой волне воодушевления хозяева забили и второй гол. Рико Генри ушел от Эмерсона Рояла на левом фланге, после чего отпасовал в центр штрафной под удар Йоану Висса — 2:1.



"Шпоры" более-менее пришли в себя ближе к концу первого тайма, а в компенсированные минуты, которых оказалось аж 11, сравняли счет. Роял покараулил отскок от Мэддисона на подступах к штрафной и тут же пробил в касание в нижний угол ворот — 2:2.



Уже перед самым уходом в раздевалку "пчелы" создали еще один голевой момент, но Мбемо пробил низом из пределов вратарской после прострела с фланга.



Второй тайм начался со значительным преимуществом "Тоттенхэма", однако это не нашло отражения на опасных моментах — Флеккен лишь совершил пару дежурных сейвов.



К середине второго тайма "Брентфорд" выравнял игру и даже доставил пару неприятных моментов Викарино, но игре отчаянно не хватало голевых шансов. В итоге матч закончился вничью.



"Тоттенхэм" может вынести определенный позитив из этого матча, особенно в отношении игры Джеймса Мэддисона, отдавшего две результативные передачи и дирижировавшего игрой команды впереди. "Брентфорд" тоже был весьма неплох.



"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче