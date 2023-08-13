Кейн объяснил свой переход в "Баварию"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн объявил, что к уходу из "Тоттенхэма" его подтолкнуло желание "подстегивать себя до предела" и выигрывать трофеи.

Накануне Кейн не только завершил свой переход в "Баварию", но и уже успел дебютировать за свой новый клуб, потерпев поражение 0:3 в матче за Суперкубок Германии.



Однако 30-летний капитан сборной Англии не унывает и намерен выиграть все остальные трофеи с "Баварией" в этом сезоне.



"Этому решению всегда было суждено быть сложным. "Тоттенхэм" — это клуб, который связан с моим сердцем. Но я хочу выигрывать трофеи, и я чувствовал, что это правильное время".



"Я всегда хотел подстегивать себя до предела и посмотреть, как далеко это сможет меня завести. Я хочу сражаться за Лигу Чемпионов, я хочу сражаться за трофеи. Я предвкушаю это испытание".



"Я вижу здесь игроков с отличным мастерством, отличным характером. Надеюсь, дополнение в лице меня и моих лидерских качеств поможет команде".



"Вчерашнее поражение — не повод для паники, впереди длинный сезон".



"Моя цель — выиграть каждый трофей, за который мы будем сражаться в этом сезоне. Это та цель, которую мы в "Баварии" хотим видеть".



"Думаю, если к концу сезона мы не завоюем каждый трофей, тогда клуб будет слегка расстроен", — цитирует Кейна Daily Mail.