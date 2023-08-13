"Юнайтед" продал Фреда в "Фенербахче"

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил переход своего полузащитника Фреда в турецкий "Фенербахче".

Фред выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Шахтера" за 47 миллионов фунтов летом 2018. В течение этих пяти сезонов бразилец сыграл 213 матчей и забил 14 голов за "красных дьяволов".



В прошлом сезоне Фред провел 56 матчей, помог команде завоевать Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов, однако главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять 30-летнему полузащитнику, что не отводит тому важной роли в новой кампании.



Трансфер Фреда в "Фенербахче" оценивается в 13 млн. фунтов. В Стамбуле бразилец получил контракт на четыре года с опцией продления на пятый.