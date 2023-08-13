Клопп: "Это "Ливерпуль"-перезагрузка"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он испытывает восторг по поводу значительно изменившегося облика своей команды.

Этим летом "Ливерпуль" попрощался со множеством игроков, пока пригласив на место ушедших лишь Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера.



"Ливерпуль" переживает самое значительное обновление состава за почти восемь лет работы Клоппа, однако эти изменения совершенно не страшат Юргена.



"Мы начинаем новый проект, это "Ливерпуль"-перезагрузка". И это захватывает дух".



"Люди хотели изменений, потому что мы были вместе долгое время. Случилось ли это в правильный момент? Сложно ответить. Но теперь это случилось, и это хорошо".



"У нас новая лидерская группа, и если вы посмотрите на людей вне этой лидерской группы, то они тоже могут многое предложить, они исключительно хороши. Коди (Гакпо) великолепен, Дому (Собослали) 23, и он капитан сборной Венгрии, Макка — тоже выдающийся игрок".



"Все мы разделяем ответственность. Давайте возьмем эту ответственность и посмотрим, как далеко мы сможем продвинуться. Не пытайся походить на кого-либо, просто будь лучшей версией себя", — цитирует Клоппа Sky Sports.