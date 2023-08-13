Мэддисон: "Был опустошен вылетом "Лестера"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон признался, что был глубоко опечален вылетом "Лестера" из Премьер-Лиги.

Этим летом "Тоттенхэм" приобрел Мэддисона у "Лестера" за 40 миллионов фунтов, а накануне Джеймс был подтвержден вице-капитаном "шпор" в преддверии нового сезона.



26-летнему англичанину было очень непросто покидать "Лестер", который оказался в сложной ситуации из-за вылета из Премьер-Лиги.



"То было очень сложно. После окончания сезона я сказал своему агенту: "Я не хочу ни о чем разговаривать". Было слишком рано для этого. Не воспринимайте эти слова как клише — я правда был опустошен тем, что вы вылетели. Это был настоящий удар по всей команде. У нас была такая хорошая атмосфера в "Лестере".



"Ты осознаешь, что вылет означает потерю работы многими людьми. И когда ты думаешь об этом, думаешь о том, что это из-за нас, игроков, это может больно ударить по тебе. Уж такой я человек, я весьма эмоционален. Это стало ударом для меня, и это было тяжело".



"Однако ты должен взять себя в руки и устремить свой взор вперед, а когда тебе предоставляется такая возможность, ты не можешь от нее отказаться. Моя жажда успеха и мотивация вернулись, и теперь я должен доказать каждому, почему перешел сюда", — цитирует Мэддисона The Guardian.