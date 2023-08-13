"Юнайтед" сделал предложение по Павару

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке защитника "Баварии" Бенжамена Павара.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Харри Магуайром, уже согласившись отпустить самого дорогого в мире защитника в "Вест Хэм" за 30 миллионов фунтов.



Вероятный уход Магуайра подталкивает "Юнайтед" к приглашению другого защитника, и Sky Sport Germany может подтвердить, что "красные дьяволы" направили свое предложение по Павару, но "Бавария" ответила отказом.



При этом сам Павар "очень открыт" к переходу в "Юнайтед", уже достигнут устной договоренности с "дьяволами" насчет условий личного контракта.



Продажа "Баварией" Павара по-прежнему выглядит вероятной, потому что от контракта 27-летнего француза в Мюнхене остается только один год.