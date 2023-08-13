Аке жаждет завоевать Суперкубок Европы
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке заявил, что его команда хочет завоевать Суперкубок Европы.
Потерпев поражение от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии, следующая возможность завоевать трофей предоставится "Сити" уже в среду, когда "горожане" сразятся с "Севильей" в Афинах за Суперкубок Европы.
Это будет матч победителей Лиги Чемпионов против победителей Лиги Европы, и Аке мечтает о том, чтобы впервые в истории клуба завоевать этот трофей.
"Финалы — это всегда тяжело. Это никогда не бывает как обычный матч. Мы заметили это в финале Кубка Англии, финале Лиги Чемпионов".
"В них приходится дополнительно понервничать из-за приза, стоящего на кону. С понедельника мы будем смотреть нарезки, как мы сможем навредить "Севилье". Мы играли против них в прошлом сезоне, но это новый сезон, и некоторые вещи будут другими".
"Наш клуб никогда не выигрывал этот трофей, и теперь у нас есть эта возможность. Несомненно, мы хотим это сделать. Выиграть этот трофея для клуба, а также для себя", — цитирует Аке Daily Mail.
13.08.2023 13:00
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