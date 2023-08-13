Хау надеется еще на одно приобретение

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что надеется совершить еще одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "Ньюкасл" совершил уже три крупные покупки, заполучив Тино Ливраменто, Сандро Тонали и Харви Барнса.



Стартовав в новом сезоне Премьер-Лиги с победы 5:1 над "Астон Виллой", Хау поведал, что "сороки" не уходят с трансферного рынка.



"Мы надеемся еще на одно приобретение. Никаких гарантий, но мы будем сражаться до конца для усиления состава".



"Процесс идет. Каждое трансферное окно мы становимся сильнее".



"Мы лишились Аллана Сен-Максимена, который был игроком огромной важности для нас, нам будет не хватать его непредсказуемости", — цитирует Хау Sky Sports.