Ходжсон: "Тоттенхэму" будет очень сложно заменить Кейна"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон предупредил, что "Тоттенхэму" будет очень непросто восполнить потерю нападающего Харри Кейна.

Накануне Кейн завершил свой переход в "Баварию" за 100 миллионов фунтов. Харри покинул "Тоттенхэм" в статусе лучшего бомбардира клуба всех времен.



В марте 2015 именно Ходжсон устроил дебют Кейну за сборную Англии, рекордным бомбардиром которой Харри тоже является.



Первые пять из своих 58 голов за сборную Кейн забил при Ходжсоне, причем первый из них — против Литвы — Харри называл лучшим во всей своей карьере. Поэтому Рой отлично понимает, какую потерю понес "Тоттенхэм".



"Это будет очень большая потеря для "Тоттенхэма". Я не буду чувствовать себя несчастным от того, что в этом году играю против "Тоттенхэма" без Харри Кейна, и многие мои коллеги скажут то же самое".



"Харри проделал выдающуюся работу с того дебюта много лет назад. Он сам слепил из себя нападающего высшего европейского уровня. Он великолепно выступал за сборную Англии и был легендарной фигурой в "Тоттенхэме", как Уилфрид Заха у нас".



"Это образует брешь в составе "Тоттенхэма". Анге (Постекоглу) предстоит ответить на вопрос: "Как тебе заменить игрока вроде Харри Кейна?" И я думаю, он обнаружит, что это очень сложно сделать", — цитирует Ходжсона Evening Standard.