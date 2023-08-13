Клопп объяснил, почему предпочел качество количеству

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он предпочел качество, а не количество при работе на трансферном рынке этим летом.

Этим летом "Ливерпуль" переживает свое самое крупное обновление состава с момента прихода Клоппа в клуб в октябре 2015.



"Ливерпуль" попрощался с Роберто Фирмино, Джеймсом Милнером, Алексом Окслейд-Чемберленом и Наби Кейта, а также незапланированно лишился Джордана Хендерсона с Фабиньо.



И хотя "Ливерпуль" остается на трансферном рынке, продолжая борьбу за Ромео Лавиа из "Саутгемптона" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона", пока "красные" совершили лишь два приобретения в лице Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи.



По словам Клоппа, "Ливерпуль" ограничен в ресурсах из-за непопадания в Лигу Чемпионов, а вдобавок Юрген хочет больше доверять молодым игрокам вроде Кертиса Джонса, Харви Эллиотта и Стефана Байчетича.



"Слушайте, ситуация такова, что мы знали, кто уйдет в конце сезона. В отношении Окслейда, Наби и Милли все было ясно, как и Артура Мело. К ним добавились Фаб и Хендо. Расставание с четырьмя было более-менее запланированным, а с двумя другими — уффф. Но ладно. Все нормально".



"У нас есть Кертис Джонс — игрок, которому отводится большая роль, но который не отыграл весь прошлый сезон. У нас есть Харви Эллиотт — игрок, у которого были хорошие отрезки и который хорошо провел предсезонный период. Это для начала. Они должны прибавить".



"Вдобавок мы пригласили Макку и Дома — вы видели, что они действительно хорошие игроки, быстрые и обладают всем, что ты хочешь. Скорость в мышлении и скорость в ногах. Техника, пас, обзор. У них есть все".



"Это правда, что у нас не самый большой состав в мире, но в нашей ситуации требовалось принять решение. Сделаем мы упор на количество или качество? Качество было единственным реальным вариантом, а дальше мы должны приспособиться".



"Мы не играем в Лиге Чемпионов, и никто не хочет слышать об этом, но для клуба вроде "Ливерпуля" это огромный удар. Это не круто. Мы живем в мире, где есть клубы с неограниченными ресурсами, и никто не хочет слышать оправдания. Но мы существуем в других обстоятельствах".



"Те клубы продолжают в своем духе, а мы наверстываем упущенное в плане хорошего футбола. Но я не собираюсь звонить владельцам и говорить: "Я вам звоню, потому что мы нашли игроков еще на 200 миллионов фунтов". Этому не бывать".



"Поэтому мы так решили. И я очень рад. Было бы замечательно, если мы сможем подписать и Кайседо. Сейчас вернулся в строй Стефан, о чем мы не должны забывать. Когда он играл, то был исключительно хорош, хотя каждый скажет: "Но ему только 18", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.