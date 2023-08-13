Адамс может найти себе другой клуб в Премьер-Лиге, не сумев перейти в "Челси"

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги задумываются о приобретении полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса.

Из-за того, что "Лидс" вылетел из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона, Адамс может быть выкуплен по фиксированной цене в 20 миллионов фунтов.



Этой возможностью планировал воспользоваться "Челси", и в минувшую пятницу Адамс даже приехал в Лондон на медобследование, однако сделка сорвалась.



Причина сорвавшегося трансфера Адамса в "Челси" неясна. Пресса спекулирует о том, что "синие" не договорились с "Лидсом" о структуре платежей или что перенесший операцию в марте Тайлер провалил медобследование.



Так или иначе, но Адамс все еще может найти пристанище в Премьер-Лиге. Как утверждает The Athletic, другие ведущие клубы высшего английского дивизиона задумываются о приглашении 24-летнего игрока сборной США.



Что касается состояния здоровья Адамса, то Тайлер должен залечить заднюю поверхность бедра и вернуться на футбольное поле после международного перерыва в следующем месяце.