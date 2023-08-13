"Челси" рассматривает Шмейхеля на замену Кепе

Каспер Шмейхель "Челси" рассматривает голкипера "Ниццы" Каспера Шмейхеля на замену Кепе Аррисабалаге, который находится на пороге перехода в "Реал".

"Челси" был открыт к предложениям по Кепе с момента, как приобрел у "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.

Отвергнув интерес "Баварии", Кепа направляется в "Реал" на правах аренды без опции или обязательства по выкупу, чтобы заменить там получившего травму крестообразных связок колена Тибо Куртуа.

Отъезд Кепы в Мадрид означает, что Санчес становится безусловным первым номером "Челси", и теперь "синим" нужен кто-нибудь на роль запасного голкипера.

Как сообщает The Guardian, на эту роль "Челси" присмотрел 36-летнего Шмейхеля, который отправился в "Ниццу" год назад после 11 сезонов выступлений за "Лестер".


Метки Аррисабалага, Ницца, Реал, Челси, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 435

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 13.08.2023 08:56 # farot
    для дублера сойдет

    (ответить)

  2. akado 13.08.2023 08:55 # akado
    Да Санчез основным будет, под ним Бетинелли.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: