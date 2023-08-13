"Челси" рассматривает Шмейхеля на замену Кепе
"Челси" рассматривает голкипера "Ниццы" Каспера Шмейхеля на замену Кепе Аррисабалаге, который находится на пороге перехода в "Реал".
"Челси" был открыт к предложениям по Кепе с момента, как приобрел у "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.
Отвергнув интерес "Баварии", Кепа направляется в "Реал" на правах аренды без опции или обязательства по выкупу, чтобы заменить там получившего травму крестообразных связок колена Тибо Куртуа.
Отъезд Кепы в Мадрид означает, что Санчес становится безусловным первым номером "Челси", и теперь "синим" нужен кто-нибудь на роль запасного голкипера.
Как сообщает The Guardian, на эту роль "Челси" присмотрел 36-летнего Шмейхеля, который отправился в "Ниццу" год назад после 11 сезонов выступлений за "Лестер".
13.08.2023 08:00
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для дублера сойдет
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Да Санчез основным будет, под ним Бетинелли.
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