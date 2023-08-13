"Челси" близок к покупке Кайседо и Лавиа за 170 млн. фунтов

Челси" близок к приобретению полузащитников Мойсеса Кайседо из "Брайтона" и Ромео Лавиа из "Саутгемптона" общей стоимость в 170 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе "Брайтон" принял предложение "Ливерпуля" в 105 млн. фунтов по Кайседо, однако Мойсес уведомил "чаек", что хочет перейти только в "Челси".



"Челси" не собирается упускать свою трансферную цель номер один и, как ожидает The Telegraph, заплатит "Брайтону" 115 млн. фунтов за 21-летнего игрока сборной Эквадора.



При этот с самим Кайседо "Челси" уже согласовал контракт на восемь лет с опцией продления на девятый, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Обособленно от ситуации с Кайседо существует интерес "Челси" к Лавиа, на которого также претендует "Ливерпуль", ранее сделав три предложения о покупке Ромео.



"Челси" собирается заплатить 55 млн. фунтов за 19-летнего бельгийца, который не попал в заявку "Саутгемптона" на матч Чемпионшипа против "Норвича" в субботу.



Изначально "Саутгемптон" просил за Лавиа даже меньше — 50 млн. фунтов. Однако "Челси" согласился добавить 5 млн. фунтов сверх ожиданий "святых" ради более удобного графика платежей.