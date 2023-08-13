1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 августа, двумя поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Последний раз "Брентфорд" проигрывал первый матч сезона в высшем дивизионе еще в 1937 году. "Тоттенхэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 13 последних поединках в Премьер-Лиге. "Пчелы" выиграли две из 10 последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 4 поражения), включая 1:3 в мае.



Дебютировать в воротах "Брентфорда" может Марк Флеккен, потому что Давид Райя в шаге от перехода в "Арсенал". Свой первый матч за клуб может сыграть и Натан Коллинс. Айвен Тоуни продолжает отбывать свою дисквалификацию за нарушение запрета на ставки. Бриан Мбемо в порядке, Фрэнк Оньека под вопросом.



Нападающий Харри Кейн покинул "Тоттенхэм" и теперь представляет "Баварию". Гульельмо Викарио, Микки Ван де Вен и Джеймс Мэддисон готовы к дебюту. Родриго Бентанкур и Райан Сессеньон травмированы.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выигрывал свой первый матч сезона Премьер-Лиги 20 раз, и это совместный рекорд. Ни одну из 10 предыдущих кампаний в высшем дивизионе "Ливерпуль" не начинал с поражения (8 побед, 2 ничьи). Все шесть последних встреч "синих" и "красных" во всех соревнованиях завершились вничью, включая финалы Кубка Англии и Кубка Лиги в 2022.



В лазарете "Челси" находятся Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле и Кристофер Нкунку. Роберт Санчес, Аксель Дисаси и Николя Джексон готовы дебютировать за свой новый клуб.



"Ливерпуль" может устроить дебют Алексису Макаллистеру и Доминику Собослаи. Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич набирают форму после травм.