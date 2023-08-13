Кейн остался без трофея в своем дебюте за "Баварию"
Ожидание первого трофея в карьере Харри Кейна продлится, потому что сделать это в своем дебюте за "Баварию" капитану сборной Англии не удалось.
Ранее в субботу "Бавария" подтвердила переход Кейна из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов, заключив с 30-летним англичанином контракт до июня 2027.
Дебют Кейна за свой новый клуб не заставил себя ждать. Уже вечером Харри вышел на замену в матче за Суперкубок Германии против "РБ Лейпциг".
Кейн появился на поле на 64-й минуте, когда "Бавария" уже уступала 0:2. Харри не смог помочь мюнхенцам переломить игру, которая в итоге завершилась победой "РБ Лейпциг" со счетом 0:3, а автором всех трех голов стал Дани Ольмо.
Таким образом, первого командного трофея в карьере Кейна придется подождать минимум до следующего года.
13.08.2023 00:05
Просмотров: 1138
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это тебе не Ауди кап
(ответить)
Кейн:"Можно обратно в апл "
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий