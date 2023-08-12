МЮ обдумывает покупку Амаду Онаны
"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Эвертона" Амаду Онана в качестве альтернативы Софьяну Амрабату из "Фиорентины".
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет совершить еще минимум одно приобретение в остатке летнего трансферного окна, и его целью номер один среди полузащитников считается Амрабат.
Однако на 26-летнего Амрабата также претендует "Ювентус", и "Юнайтед" держит в уме ряд альтернативных вариантов по укреплению центра поля.
По информации Daily Mail, Онана как раз и рассматривается "красными дьяволами" в качестве альтернативы Амрабату.
21-летний Онана провел 33 матча в своем дебютном сезоне за "Эвертон". Преимуществом Амаду является его возраст и опыт выступлений в Премьер-Лиге. А за свой бывший клуб "Лилль" бельгиец поиграл даже в Лиге Чемпионов.
"Эвертон" потратил 33 миллиона фунтов на приглашение Онаны прошлым летом, поэтому "Юнайтед" придется заплатить гораздо больше, чтобы переманить Амаду у "ирисок".
12.08.2023 23:00
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