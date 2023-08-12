"Фулхэм" подписал Адаму Траоре

"Фулхэм" объявил о переходе в клуб бывшего вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Траоре заключил с "Фулхэмом" контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев, перебравшись к "дачникам" в качестве свободного агента.



Траоре выступал за "Вулверхэмптон" с 2018 года, прежде поиграв в Англии за "Астон Виллу" и "Мидлсбро".



Адама сыграл за "волков" немногим менее 200 матчей, забив 14 голов и отдав 20 результативных передач. Также 27-летний вингер имеет опыт выступлений за сборную Испании.



"Это славная возможность для меня. Очередная глава. Мне нравится клуб. Также у меня есть информация от Рауля (Хименеса), которому, похоже, понравился клуб. Я восхищен и голоден, а также готов выкладываться на 100 процентов здесь", — сообщил Траоре FFCtv.