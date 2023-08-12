Ширер одобряет переход Кейна в "Баварию"
Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер одобрил решение нападающего Харри Кейна перейти в "Баварию".
Ранее днем 30-летний Кейн завершил переход из "Тоттенхэма" в "Баварию", и Ширер видит в этом возможность для Харри утолить свой трофейный голод.
Отъезд Кейна в Германию означает, что рекорду Ширера как лучшего бомбардира Премьер-Лиги всех времен пока ничего не угрожает, однако Алан предполагает, что у Харри еще будет возможность, чтобы попытаться компенсировать разрыв в 48 голов.
"Он принял корректное решение. Его карьера заслуживает некоторого успеха".
"Я слегка запаниковал, когда его рейс отменяли несколько раз, думая, перейдет он или нет?"
"Кто знает, он может провести там два-три года и вернуться, чтобы снова попытаться покорить рекорд".
"У него оставался один год по контракту, и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень, очень хорошими шансами выиграть Лигу Чемпионов".
"Там он будет работать с очень интеллигентным тренером и рядом превосходных игроков", — сообщил Ширер BBC.
12.08.2023 21:00
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