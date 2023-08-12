Артета привел "зверя" Нкетиа в пример всем игрокам "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что каждый игрок в его команде может брать пример с нападающего Эдди Нкетиа.

Именно 24-летний Нкетиа открыл счет в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.



Нкетиа впечатлил Артету не только своим голом и своей игрой, но и своими тренировками, отреагировав так на решение Микеля оставить Эдди вне стартового состава на матч за Суперкубок Англии в прошлый уикенд.



"Эдди суммирует все то, что мы хотим от своих игроков в этом сезоне. Он был по-настоящему расстроен тем, что не попал в стартовый состав против "Манчестер Сити" при отсутствии Габби (Жезуса), но он невероятным образом проявил себя после выхода на замену и на этой неделе тренировался как зверь".



"Многие игроки спрашивают: "Почему я не играю?" А Эдди говорит: "Посмотрите на все те причины, чтобы ты использовал в игре меня". Ты знаешь, что получишь от него это, если будешь использовать его, потому что он не ищет оправданий или вроде того. Он следит за своей игрой и тем, что может сделать для команды. Это пример, который должен брать с него каждый", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".