Кепа близок к переходу в "Реал"

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага близок к переходу в "Реал" на правах аренды.

"Реалу" потребовался новый голкипер после того, как первый номер Королевского клуба Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок колена и теперь пропустит большую часть сезона 2023/24.

С переходом в "Реал" связывают Давида Де Хеа, который едва не перебрался на "Сантьяго Бернабеу" восемь лет назад и который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Манчестер Юнайтед".

Однако BBC ожидает, что "Реал" остановит свой выбор не на Де Хеа, а на его партнере по сборной Испании в лице 28-летнего Кепы, серьезный интерес к которому также проявляет "Бавария".

"Челси" открыт к предложениям насчет Кепы после того, как приобрел у "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.

Ожидается, что Кепа отправится в Мадрид на правах аренды — возможно, с опцией выкупа.


Метки Аррисабалага, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 19:00

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