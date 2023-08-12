Сон станет новым капитаном "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин Нападающий Сон Хен Мин будет назначен новым капитаном "Тоттенхэма".

Ранее в субботу "Тоттенхэм" подтвердил расставание с нападающим Харри Кейном, который отправился в "Баварию". Этим летом покинет лондонский клуб и голкипер Уго Льорис.

В сложившейся ситуации Анге Постекоглу потребовался новый капитан, и The Athletic утверждает, что выбор главного тренера "шпор" пал на 31-летнего Сона.

Сон является капитаном в сборной Южной Кореи, за которую он сыграл 111 матчей, так что эта новая роль не должна стать проблемой для него.

А в качестве двух вице-капитанов Постекоглу определил защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Джеймса Мэддисона, который прибыл в "Тоттенхэм" из "Лестера" только этим летом.


Метки капитаны, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 18:00

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