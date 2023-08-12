"Арсенал" стартовал с победы над "Форест"
"Арсенал" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с домашней победы над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.
Относительно матча за Суперкубок Англии в стартовом составе "канониров" произошло только одно изменение. Это Эдди Нкетиа появился вместо Габриэля.
В воротах у "лесников" дебютировал купленный у "Арсенала" Мэтт Тернер. А вот пришедший из "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга начал матч в запасе.
Матч на "Эмирейтс" начался с задержкой в полчаса из-за столпотворения возле турникетов. Хозяева сразу же принялись оказывать давление, но первый голевой момент был создан гостями. Зазевавшаяся оборона позволила Бреннану Джонсону выйти один на один на 11-й минуте, но мяч полетел мимо.
"Арсенал" безраздельно владел мячом, однако толку было мало. "Форест" оборонялся компактно и совершенно не позволял сопернику создавать моменты.
Отсутствие моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 26-й минуте. Габриэль Мартинелли заложил финт на левом фланге и пяткой отдал пас на ближний край штрафной Эдди Нкетиа, который сместился мимо пары защитников и пробил в противоход Тернеру — 1:0.
А на 32-й минуте хозяева сделали перевес в счете комфортным. Это Букайо Сака отважился на обводящий удар с дистанции в притирку с дальней штангой — 2:0.
В остатке первого тайма "Арсенал" имел еще один неплохой момент, но Тернер отразил дальний удар Деклана Райса.
Во втором тайме "лесники" отодвинули игру от своих ворот, но мяч у них не держался. "Канониры" полностью контролировали ситуацию на поле.
Ближе к концовке Райс получил еще две отличных возможности отличиться, но оба раза блестяще сыграл Тернер.
На 82-й минуте "Форест" внезапно вернулся в игру. Тайво Авоньи из пределов вратарской замкнул прострел Эланги, другого вышедшего на замену игрока, с левого края штрафной — 2:1.
Заключительные минуты вышли достаточно напряженными, однако хозяева сдержали оживившегося соперника.
"Арсенал" слегка подпортил впечатление в концовке, однако на протяжении подавляющей части матчи полностью доминировал над соперником. "Форест" припозднился со своим голом, чтобы рассчитывать на что-нибудь в этом матче.
"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
12.08.2023 17:00
Просмотров: 1030
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сегодня и завтра день канонироколбасов.
(ответить)
Решили сэкономить силы во втором тайме, можно понять, сезон длинный, впереди кубки и ЛЧ. Банка гостей канеш заставила в конце попотеть, ну да ладно.
По Тимберу вроде ниче серъезного, онемение от удара или мышечное повреждение пишут.
С победой гуннеров, уже хочу второй тур зырить!
(ответить)
Тяжело играть с автобусами, когда всей командой те в штрафной отбиваются. Вот Челси, это я понимаю.
(ответить)
когда там уже группы в лч распределят ?
(ответить)
Завтра поржем над "новым" Челси.
(ответить)
Ели ели доковыляли до финального свистка, если Ноттингем на тоненького выигрывают, то им сложно будет в этом сезоне. Думаю максимум 5 место займут.
А вообще АПЛ начинается завтра, я хз, кто эти товарняки смотрит от и до.
(ответить)
Сдыхают пока. Хаверцу надо конкретно над собой поработать. Артета видимо пытается его уверенностью зарядить через доверие, но пока ни о чем…
(ответить)
Настолько насколько нужно - зрелая игра.
(ответить)
Райс норм. Лучшие прое6анные бабки сезона
(ответить)
норм, обидно за пропущенный, но там два свежих нигера убежали, ниче не сделать
(ответить)
Ну, Райс норм. Пока лучшее приобретение сезона.
(ответить)
Надеюсь у Тимбера там ничего серьезного.
(ответить)
ВСУ закрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Bild
Военный обозреваль издания Юлиан Рёпке отмечает, что от этого плацдарма до северной админграницы с Крымом всего 83 км.
(ответить)
долеталась птичка под кенигбсергом.
каев
(ответить)
Райс хорош. Составу сыграться и будет весь АПЛ ебать, включая любимцев Бимбы)
(ответить)
Сити - увереннейший разгром сильной команды, возглавляемой толковым тренером и много кратным чемпионом АПЛ Венсаном Компани.
Арсиноль - еле-еле отскочили от дворового клуба, набравшего 30 новых игроков а вместо тренера сосед Санек с бодуна.
И кто тут претендент на титул?
(ответить)
Райс>
(ответить)
Выносите уже императорам титул. Этот сезон апл будет скучным.
Все уже слились, соперников нет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий