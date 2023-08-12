"Арсенал" стартовал с победы над "Форест"

Букайо Сака "Арсенал" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с домашней победы над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.

Относительно матча за Суперкубок Англии в стартовом составе "канониров" произошло только одно изменение. Это Эдди Нкетиа появился вместо Габриэля.

В воротах у "лесников" дебютировал купленный у "Арсенала" Мэтт Тернер. А вот пришедший из "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга начал матч в запасе.

Матч на "Эмирейтс" начался с задержкой в полчаса из-за столпотворения возле турникетов. Хозяева сразу же принялись оказывать давление, но первый голевой момент был создан гостями. Зазевавшаяся оборона позволила Бреннану Джонсону выйти один на один на 11-й минуте, но мяч полетел мимо.

"Арсенал" безраздельно владел мячом, однако толку было мало. "Форест" оборонялся компактно и совершенно не позволял сопернику создавать моменты.

Отсутствие моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 26-й минуте. Габриэль Мартинелли заложил финт на левом фланге и пяткой отдал пас на ближний край штрафной Эдди Нкетиа, который сместился мимо пары защитников и пробил в противоход Тернеру — 1:0.

А на 32-й минуте хозяева сделали перевес в счете комфортным. Это Букайо Сака отважился на обводящий удар с дистанции в притирку с дальней штангой — 2:0.

В остатке первого тайма "Арсенал" имел еще один неплохой момент, но Тернер отразил дальний удар Деклана Райса.

Во втором тайме "лесники" отодвинули игру от своих ворот, но мяч у них не держался. "Канониры" полностью контролировали ситуацию на поле.

Ближе к концовке Райс получил еще две отличных возможности отличиться, но оба раза блестяще сыграл Тернер.

На 82-й минуте "Форест" внезапно вернулся в игру. Тайво Авоньи из пределов вратарской замкнул прострел Эланги, другого вышедшего на замену игрока, с левого края штрафной — 2:1.

Заключительные минуты вышли достаточно напряженными, однако хозяева сдержали оживившегося соперника.

"Арсенал" слегка подпортил впечатление в концовке, однако на протяжении подавляющей части матчи полностью доминировал над соперником. "Форест" припозднился со своим голом, чтобы рассчитывать на что-нибудь в этом матче.

"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 12.08.2023 17:24 # alexomck
    Сегодня и завтра день канонироколбасов.

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  2. easports 12.08.2023 17:24 # easports
    Решили сэкономить силы во втором тайме, можно понять, сезон длинный, впереди кубки и ЛЧ. Банка гостей канеш заставила в конце попотеть, ну да ладно.

    По Тимберу вроде ниче серъезного, онемение от удара или мышечное повреждение пишут.

    С победой гуннеров, уже хочу второй тур зырить!

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  3. takernotagiver 12.08.2023 17:23 # takernotagiver
    Тяжело играть с автобусами, когда всей командой те в штрафной отбиваются. Вот Челси, это я понимаю.

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  4. memfis63 12.08.2023 17:21 # memfis63
    когда там уже группы в лч распределят ?

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  5. takernotagiver 12.08.2023 17:18 # takernotagiver
    Завтра поржем над "новым" Челси.

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  6. vagifspurs 12.08.2023 17:17 # vagifspurs
    Ели ели доковыляли до финального свистка, если Ноттингем на тоненького выигрывают, то им сложно будет в этом сезоне. Думаю максимум 5 место займут.

    А вообще АПЛ начинается завтра, я хз, кто эти товарняки смотрит от и до.

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  7. melhius 12.08.2023 17:15 # melhius
    Сдыхают пока. Хаверцу надо конкретно над собой поработать. Артета видимо пытается его уверенностью зарядить через доверие, но пока ни о чем…

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  8. alexomck 12.08.2023 17:13 # alexomck
    Настолько насколько нужно - зрелая игра.

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  9. bembo 12.08.2023 17:12 # bembo
    Райс норм. Лучшие прое6анные бабки сезона

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  10. wengerrrro 12.08.2023 17:10 # wengerrrro
    норм, обидно за пропущенный, но там два свежих нигера убежали, ниче не сделать

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  11. brown-ale 12.08.2023 17:10 # brown-ale
    Ну, Райс норм. Пока лучшее приобретение сезона.

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  12. redwhitegun 12.08.2023 17:10 # redwhitegun
    Надеюсь у Тимбера там ничего серьезного.

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  13. bembo 12.08.2023 17:09 # bembo
    ВСУ закрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Bild

    Военный обозреваль издания Юлиан Рёпке отмечает, что от этого плацдарма до северной админграницы с Крымом всего 83 км.

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  14. zheka000000 12.08.2023 17:06 # zheka000000
    долеталась птичка под кенигбсергом.
    каев

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  15. takernotagiver 12.08.2023 17:06 # takernotagiver
    Райс хорош. Составу сыграться и будет весь АПЛ ебать, включая любимцев Бимбы)

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  16. superglor 12.08.2023 17:05 # superglor
    Сити - увереннейший разгром сильной команды, возглавляемой толковым тренером и много кратным чемпионом АПЛ Венсаном Компани.

    Арсиноль - еле-еле отскочили от дворового клуба, набравшего 30 новых игроков а вместо тренера сосед Санек с бодуна.

    И кто тут претендент на титул?

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  17. moneymaker 12.08.2023 17:04 # moneymaker
    Райс>

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  18. bembo 12.08.2023 17:04 # bembo
    Выносите уже императорам титул. Этот сезон апл будет скучным.
    Все уже слились, соперников нет

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