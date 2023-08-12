"Арсенал" стартовал с победы над "Форест"

"Арсенал" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с домашней победы над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.

Относительно матча за Суперкубок Англии в стартовом составе "канониров" произошло только одно изменение. Это Эдди Нкетиа появился вместо Габриэля.



В воротах у "лесников" дебютировал купленный у "Арсенала" Мэтт Тернер. А вот пришедший из "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга начал матч в запасе.



Матч на "Эмирейтс" начался с задержкой в полчаса из-за столпотворения возле турникетов. Хозяева сразу же принялись оказывать давление, но первый голевой момент был создан гостями. Зазевавшаяся оборона позволила Бреннану Джонсону выйти один на один на 11-й минуте, но мяч полетел мимо.



"Арсенал" безраздельно владел мячом, однако толку было мало. "Форест" оборонялся компактно и совершенно не позволял сопернику создавать моменты.



Отсутствие моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 26-й минуте. Габриэль Мартинелли заложил финт на левом фланге и пяткой отдал пас на ближний край штрафной Эдди Нкетиа, который сместился мимо пары защитников и пробил в противоход Тернеру — 1:0.



А на 32-й минуте хозяева сделали перевес в счете комфортным. Это Букайо Сака отважился на обводящий удар с дистанции в притирку с дальней штангой — 2:0.



В остатке первого тайма "Арсенал" имел еще один неплохой момент, но Тернер отразил дальний удар Деклана Райса.



Во втором тайме "лесники" отодвинули игру от своих ворот, но мяч у них не держался. "Канониры" полностью контролировали ситуацию на поле.



Ближе к концовке Райс получил еще две отличных возможности отличиться, но оба раза блестяще сыграл Тернер.



На 82-й минуте "Форест" внезапно вернулся в игру. Тайво Авоньи из пределов вратарской замкнул прострел Эланги, другого вышедшего на замену игрока, с левого края штрафной — 2:1.



Заключительные минуты вышли достаточно напряженными, однако хозяева сдержали оживившегося соперника.



"Арсенал" слегка подпортил впечатление в концовке, однако на протяжении подавляющей части матчи полностью доминировал над соперником. "Форест" припозднился со своим голом, чтобы рассчитывать на что-нибудь в этом матче.



"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче