"Астон Вилла" сделала предложение по Дзаньоло

"Астон Вилла" сделала предложение насчет полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло.

Как сообщает Daily Mail, "Вилла" хочет взять Дзаньоло в аренду на сезон 2023/24 с опцией выкупа за 17 миллионов фунтов плюс бонусы.



Новый спортивный директор "Виллы" Мончи активно работает над согласованием трансфера Дзаньоло, которого он в свое время привел в "Рому".



Дзаньоло прибыл в "Галатасарай" из "Ромы" только полгода назад, однако хорошие отношения игрока с Мончи могут помочь бирмингемскому клубу провернуть эту сделку.



"Вилла" заинтересовалась 24-летним итальянцем после того, как Эмилиано Буэндиа, хорошо себя проявлявший в предсезонных матчах, получил травму крестообразных связок колена на тренировке на прошлой неделе и теперь пропустит многие месяцы.