"Астон Вилла" сделала предложение по Дзаньоло

Николо Дзаньоло "Астон Вилла" сделала предложение насчет полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло.

Как сообщает Daily Mail, "Вилла" хочет взять Дзаньоло в аренду на сезон 2023/24 с опцией выкупа за 17 миллионов фунтов плюс бонусы.

Новый спортивный директор "Виллы" Мончи активно работает над согласованием трансфера Дзаньоло, которого он в свое время привел в "Рому".

Дзаньоло прибыл в "Галатасарай" из "Ромы" только полгода назад, однако хорошие отношения игрока с Мончи могут помочь бирмингемскому клубу провернуть эту сделку.

"Вилла" заинтересовалась 24-летним итальянцем после того, как Эмилиано Буэндиа, хорошо себя проявлявший в предсезонных матчах, получил травму крестообразных связок колена на тренировке на прошлой неделе и теперь пропустит многие месяцы.


Метки Астон Вилла, Галатасарай, Дзаньоло

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 12.08.2023 16:47 # vagifspurs
    Его бы в Тоттенхэм был бы как влитой в нашей схеме.

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  2. hachidlo 12.08.2023 16:27 # hachidlo
    Отличный игрок, Щолси мог бы и побороться за него. Или что, он слишком дешёвый?

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