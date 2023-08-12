"Астон Вилла" сделала предложение по Дзаньоло
"Астон Вилла" сделала предложение насчет полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло.
Как сообщает Daily Mail, "Вилла" хочет взять Дзаньоло в аренду на сезон 2023/24 с опцией выкупа за 17 миллионов фунтов плюс бонусы.
Новый спортивный директор "Виллы" Мончи активно работает над согласованием трансфера Дзаньоло, которого он в свое время привел в "Рому".
Дзаньоло прибыл в "Галатасарай" из "Ромы" только полгода назад, однако хорошие отношения игрока с Мончи могут помочь бирмингемскому клубу провернуть эту сделку.
"Вилла" заинтересовалась 24-летним итальянцем после того, как Эмилиано Буэндиа, хорошо себя проявлявший в предсезонных матчах, получил травму крестообразных связок колена на тренировке на прошлой неделе и теперь пропустит многие месяцы.
12.08.2023 16:00
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Его бы в Тоттенхэм был бы как влитой в нашей схеме.
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Отличный игрок, Щолси мог бы и побороться за него. Или что, он слишком дешёвый?
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