Леви объяснил продажу Кейна

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви объяснил, почему его клуб решил продать Харри Кейна, а также намекнул на возвращение нападающего в будущем.

В субботу 30-летний Кейн завершил свой переход из "Тоттехнэма" в "Баварию" за 100 млн. фунтов. Леви был вынужден согласиться на эту компенсацию, чтобы не лишиться своего лучшего игрока бесплатно через год.



В своем заявлении Кейн заявил, что не прощается с фанатами "Тоттенхэма" навсегда, и Леви тоже намекает, что двери лондонского клуба всегда открыты для Харри.



"Долгий период времени мы пытались привлечь Харри и его представителей к продлению контракта в различных формах — и на короткий, и на долгий срок. Однако Харри дал ясно понять, что хочет откликнуться на новый вызов и не будет подписывать новый контракт этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на этот трансфер".



"Мы наблюдали, как продукт нашей академии стал одним из лучших игроков, когда-либо надевавших футболку "Тоттенхэма", и одним элитных нападающих мирового футбола. Это было воистину выдающееся приключение".



"Достижения и рекорды Харри говорят все о нем как об игроке, и на протяжении своих 19 лет в клубе Харри был моделью профессионала на поле и за его пределами, а также источником вдохновения для молодых игроков, которые мечтают пойти по его стопам".



"Я должен поблагодарить Харри за все, что он сделал для нас, за все воспоминания, за все рекорды. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем. Не стоит и говорить, что мы всегда будем рады его возвращению. Он горячо любимый и ценный член семьи "Тоттенхэма", и он навсегда в нашей истории", — цитирует Леви официальный веб-сайт "шпор".